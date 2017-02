Des d'abans de les 8 del matí, el passeig Lluís Companys és un formiguer d'estelades i se senten els primers crits d'independència. Desenes de persones que es concentren des de primera hora del matí davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Més de 50.000 persones s'han inscrit per ser avui davant el TSJC, però hi seran molts més:

, 44 anys, Vilassar de Mar, , però anirà a treballar després de la concentració. "Volem fer sentir al món que som un país que lluita pels seus drets, només depèn de nosaltres". Mercè Carsí, 71 anys, Barcelona. Jubilada. "Volem donar suport a la causa, perquè el que ens volen fer és una estafa".