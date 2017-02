Aznar, González i Rivera sumen forces a Madrid per acabar amb l'estat "tirànic" veneçolà

Imatge inèdita aquest dijous a Madrid. Els expresidents espanyols Felipe González i José Maria Aznar han sumat forces en un acte per demanar la fi del "règim tirànic" Veneçolà i l'alliberament de tots els "presos polítics", com el líder opositor Leopoldo López, que avui es compleixen tres anys des que va ingressar a la presó. L'acte, celebrat a la petita sala de juntes del bufet d'advocats Cremades & Calvo Sotelo al ric barri madrileny de Salamanca, ha comptat amb la presència també del líder de Ciutadans, Albert Rivera; l'exministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón -que juntament amb Javier Cremades han assumit la defensa internacional de López-; l'exalcaldessa de Madrid, Ana Botella; el president d'El País, Juan Luis Cebrián; i l'empresari, cantant i presentador Bertín Osborne.

Tots ells han condemnat el "règim" de Nicolás Maduro i han reclamat suport internacional per suspendre el govern veneçolà i obligar a convocar ja eleccions presidencials. És el que anomenen l'activació de la carta democràtica interamericana, que permet a l'Organització d'Estats Americans (OEA), a la qual pertany Veneçuela, a forçar eleccions si es constata "la ruptura de l'ordre democràtic" en un país membre. L'actual president de l'OEA, l'uruguaià Luis Almagro -que va ser ministre d'Exteriors de José Mujica-, defensa l'aplicació d'aquesta carta democràtica. En aquest sentit, Aznar ha fet una crida a exigir a la resta d'estats americans que s'apliqui la carta.

540x306 González i Aznar gairebé no han intercanviat paraules. EFE González i Aznar gairebé no han intercanviat paraules. EFE

La unió dels "demòcrates"

El discurs més llarg ha estat, de lluny, el de Felipe González, que ha presidit l'acte juntament amb Aznar, tot i que gairebé no s'han creuat paraules. González, que des de fa mesos ha abanderat la lluita contra el govern de Maduro, ha denunciat que Veneçuela sigui avui un "país totalment destruït". Però si hi ha hagut un protagonista indirecte ha estat Pablo Iglesias, que ahir va acusar als dos expresidents "d'atiar més el foc" al Vençuela. En declaracions als passadissos del Congrés, va assenyalar que li resulta "trist" que un expresident socialista "s'alineï amb l'extrema dreta" en qüestions de política internacional.

Rivera ha titllat de "desafortunades" les declaracions d'Iglesias i ha defensat que l'acte d'avui no entenia "d'ideologia" perquè es tractava de la unió de tots els "demòcrates". González ha anat un pas més enllà i ha reclamat a la gent que es fixi amb qui no hi havia en la foto d'avui defensant "la democràcia a Veneçuela".

La imatge no té precedents. Bé, només amb Catalunya. Les úniques vegades que PP, PSOE i Ciutadans s'uneixen és per fer front al procés o bé, com en aquest cas, per acabar amb el govern de Maduro. Veneçuela ja va colonitzar el debat sobre la política exterior espanyola el 26-J per eixamplar les diferències amb Podem. De cop, la informació sobre el país llatinoamericà va caure en picat en tots els mitjans després de les eleccions. Aznar, González i Rivera -que fins i tot va anar a Veneçuela en campanya- han reprès avui aquest impuls acompanyats del pare de Leopoldo López, rebut amb honors al Congrés. La dona del líder opositor es va reunir abans d'ahir amb Donald Trump a la Casa Blanca. Fa mesos també es va reunir amb Mariano Rajoy a la Moncloa i amb Pedro Sánchez a Madrid.

Les previsions es desborden

L'acte s'ha celebrat en una sala de juntes minúscula en què no hi cabia ni una agulla. La coincidència de dos expresidents espanyols ha desbordat les previsions de mitjans i han deixat gairebé els ponents sense lloc. Botella, en sortir de l'acte i vista la voràgine mediàtica, ha estat a punt de caure. El mateix li ha passat a Bertín Osborne.