Aznar defensa la intervenció de l’autonomia de Catalunya: "Aplicar la llei no és cap xoc de trens"

" Aplicar la llei no és un xoc de trens. Per tant, s’ha d’aplicar l’article 155 perquè s’arriba al desafiament definitiu". És la resposta de l’expresident del govern espanyol J osé María Aznar quan el diari Expansión li pregunta per la possible suspensió de l’autonomia catalana. En l'entrevista publicada a l'edició en paper del diari, Aznar continua defensant que "Espanya no es trenca", però que Catalunya "ja està fracturada" i reclama als líders sobiranistes que abandonin el seu projecte allunyat de la legalitat espanyola. "El pitjor de l’estat de dret no és aplicar-lo, és que no s’apliqui i que la il·legalitat acabi sent la norma acceptada. Això és letal. El que fa més mal a la democràcia és no aplicar-la", subratlla. Aznar creu que n o es pot iniciar cap diàleg amb la Generalitat fins que no renunciï a la independència.

Segons el president de la fundació FAES, ara desvinculada del PP, el govern espanyol no pot tornar a permetre una consulta independentista a Catalunya. "Moltes persones a Espanya van tenir la sensació que va haver-hi un cert consentiment amb la consulta del 9-N i això produeix un dany a la credibilitat de l’Estat molt gran. La presència de l’Estat s’ha de garantir de manera quotidiana i els ciutadans no secessionistes a Catalunya, que són majoria, han de sentir-se molt segurs i amb el suport de l’Estat", insisteix.

Pel que fa a l’estat de les autonomies, "que ha tingut més avantatges que inconvenients", Aznar és partidari de repensar les competències de les comunitats autònomes. "Sóc partidari de replantejar certs exercicis competencials", explica, tot referint-se a qüestions fiscals, educatives i laborals.