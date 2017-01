Aznar alerta que Espanya es "desvertebra" territorialment

José María Aznar ha començat el 2017 amb ganes de molestar el PP, després que el 'think tank' que presideix, la Fundació FAES, hagi abandonat formalment el partit i ell hagi deixat la presidència d'honor de la formació conservadora. L'excap de l'executiu espanyol ha pronunciat aquest dilluns la tercera conferència en dues setmanes. Durant la inauguració del cicle de conferències i taules rodones titulat 'El necessari enfortiment d'Espanya' -organitzat per la Fundació Valors i Democràcia, que presideix l'exministre Jaime Mayor Oreja-, ha lamentat la "debilitat" que viu avui en dia l'Estat i ha reclamat tancar les ferides que fan que el país s'estigui "desvertebrant" políticament, socialment i territorialment.

El PP ha decidit deixar sol Aznar durant aquestes conferències. La dirigent de més pes que hi ha assistit ha estat la portaveu dels populars a l'Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre. Durant l'acte ha estat presentat per l'expresidenta del PP basc, María San Gil, que l'ha considerat el millor president de govern espanyol.

Justificació de les crítiques a Rajoy

El president de la FAES ha lamentat que la història d'Espanya s'hagi utilitzat massa cops per justificar el pessimisme i ha garantit que ell no té en absolut una idea pessimista d'Espanya ni de la seva història. En aquest sentit ha precisat que té un esperit crític perquè creu en el seu país i parla d'Espanya "amb realisme i amb preocupació, però amb gran esperança".

Aznar ha recordat que Espanya ha viscut dècades de transformacions polítiques, econòmiques i socials extraordinàries i que va protagonitzar una Transició que va ser admirada per tothom malgrat que ara alguns pretenguin desacreditar-la des d'una "ignorància culpable". Amb tot, creu que fa temps que hi ha greus dificultats per donar continuïtat a aquest relat i que té la impressió que el "decaïment" d'Espanya es deu a la manca d'una tasca nacional compartida.

El mal ús del model autonòmic"

"L'impuls modernitzador, ambiciós i profund que ens va permetre dur a terme la transformació més gran de la nostra història s'ha esgotat, s'ha diluït", ha lamentat. Creu que, arran d'això, han aparegut esquerdes que poden créixer "fins a convertir-se en amenaces de fractura". Alerta així que avui en dia Espanya "s'està desvertebrant socialment, territorialment i políticament" i que per això creu que la tasca social més urgent és segellar aquestes esquerdes, que s'agreugen en un context internacional.

"No és així. Amb un Estat dèbil i fragmentat hi perdem tots. Només un Estat sòlid i ben dimensionat pot garantir la cohesió i la igualtat" José María Aznar Expresident del govern espanyol

Sobre l'esquerda territorial, creu que existeix "un procés de centrifugació institucional derivat del mal ús del model autonòmic". Aznar considera que la relació entre l'Estat i les comunitats és avui en dia "un pols permanent de suma zero o negatiu" i que s'arriba a "l'absurd" de pensar "que l'únic Estat legítim és el residual". "No és així. Amb un Estat dèbil i fragmentat hi perdem tots. Només un Estat sòlid i ben dimensionat pot garantir la cohesió i la igualtat", ha afegit abans de proclamar que "la unitat no s'oposa a la diversitat, sinó que la fa possible". L'expresident retreu que es considerin antiquats tots els projectes nacionals i que enlloc d'això es proposi un "vell sectarisme buit i estèril".

Finalment ha avisat: "Amb un Estat residual en termes polítics i desmesurat en termes econòmics no vertebrarem Espanya i no revertirem la fractura social".