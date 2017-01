Aznar reapareix lamentant la debilitat del PP i criticant l'acció de govern de Mariano Rajoy

L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha fet un repàs aquest dilluns de la situació política actual i ha advertit que la complexa situació política a l'Estat pot suposar el principal entrebanc per a la recuperació econòmica. Així ho ha afirmat aquest dilluns l'exdirigent popular durant un esmorzar de feina organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris, on ha lamentat l'actual política de pactes de l'executiu de Mariano Rajoy, "basats en més compromís de despesa i sense contemplar reformes en profunditat".

Aznar, que ha protagonitzat avui a València la seva primera intervenció pública després que el 20 de desembre renunciés a la presidència d'honor del Partit Popular, ha reaparegut, com és habitual, llançant dards al president Rajoy i a la seva acció de govern. En aquest sentit, l'expresident ha censurat la pujada d'impostos o que l'executiu espanyol estiri sovint de l'anomenada guardiola de les pensions.

El president de la FAES, que ha evitat fer declaracions a la premsa i comentar la seva actual relació amb el PP, ha incidit molt en la necessitat d'escometre més reformes per posar fi a la crisi. En aquest sentit, ha advertit als actuals governants que "l'estabilitat pressupostària i les reformes no són una opció, sinó un imperatiu legal". Amb tot, ha reconegut que és "complicat" tirar endavant una agenda reformista si es té en compte la debilitat del govern del PP. Per aquest motiu, Aznar ha fet una crida a la resta de forces polítiques, a qui ha demanat "responsabilitat" per arribar a pactes.

Segons ha dit Aznar, el dilema d'aquest temps "no pot ser triar entre acords o reformes", perquè "les necessitem totes dues per eixamplar amb urgència la part productiva de la societat espanyola", ha manifestat. "Aquesta ha de ser la resposta estratègica a les tendències de fons que desequilibren el nostre model de benestar", ha afegit.

"Em sembla que no és bo que s'assenti la creença que l'única forma de reduir el dèficit públic consisteix a apujar els impostos ni que es vegi el dèficit públic com a element generador de creixement i ocupació, i que s'acudeixi al deute com un recurs indolor per pagar l'estat del benestar", ha puntualitzat.

Crítica encoberta a la Generalitat

José María Aznar també s'ha referit a la situació sociopolítica del País Valencià. Davant els 70 empresaris que formen part del plenari de l'Associació Valenciana d'Empresaris, l'expresident del govern espanyol ha advocat per un canvi en el sistema de finançament autonòmic que posi fi a la discriminació d'alguns territoris a canvi de beneficar uns altres. Amb un nou model -Aznar ha reivindicat el que el seu govern va instaurar l'any 2001 tot i que també perjudicava els valencians-, el País Valencià podria recuperar el seu posicionament de lideratge a l'Estat, ha dit Aznar.

L'expresident espanyol ha tingut bones paraules per a aquest territori, del qual ha dit que la seva realitat està molt allunyada del "retrat tenebrista que s'ha dibuixat falsament per amagar una història d'èxits". En aquest sentit, Aznar ha afirmat que el País Valencià és “un gran motor de creixement econòmic i d'ocupació i un factor essencial per a l'equilibri territorial dins del nostre país".

El president de FAES ha dit que la clau del seu èxit ha estat "una bona comprensió de la singularitat", que ha lloat com una singularitat "integradora dins d'un projecte nacional compartit", sense caure en "les temptacions del radicalisme", en una clara crítica encoberta a la situació política que travessa Catalunya.

Al respecte ha contraposat aquesta singularitat amb altres territoris que "sempre creuen que tenen dret a exigir més" o altres "que creuen que la història els fa creditors de més drets però de cap obligació amb aquells que han compartit la seva història", que veuen "el dret a la diferència com a una diferència de drets".