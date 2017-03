Aznar: "La política que promou la secessió ha de ser contrarestada"

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha dit que "no és acceptable que els que declaren obertament la voluntat de destruir la nació i insisteixen a promoure processos de secessió utilitzin com a plataforma de les seves pretensions les mateixes institucions la legitimitat de les quals neguen perquè formen part d'un sistema polític que es proposen trencar". Una política com aquesta, "que promou la secessió, ha de ser contrarestada", segons Aznar, amb una altra a favor dels principis constitucionals, de la llei i de l'estat de dret.

D'aquesta manera s'ha referit el també president de FAES a la qüestió secessionista catalana durant una conferència pronunciada a Toledo, convidat per l' Associació de l'Empresa Familiar de Castella-la Manxa.

Aznar ha ressaltat que les institucions "han de reaccionar" davant les polítiques rupturistes contràries a la llei i a la mateixa democràcia i "més encara han d'avançar-se a aquestes polítiques de ruptura, no només per restaurar l'exemplaritat, la transparència i el valor normatiu de la Constitució i de les lleis, sinó també per fer possible el creixement i l'ocupació".

I ha afegit que " defensar la democràcia no és una provocació, sinó una elemental obligació de ciutadania", una obligació, ha insistit, "que cadascú ha d'exercir a la seva manera, en les seves circumstàncies".