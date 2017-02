Una veïna de Badalona denuncia Fàtima Taleb acusant-la de mentir sobre els insults racistes

Una veïna de Badalona ha denunciat la regidora Fàtima Taleb perquè, segons ella, ha mentit respecte als atacs racistes que va patir la setmana passada. Yurena, de 23 anys, s'ha identificat com una de les persones que la regidora ha acusat públicament i ha negat els fets: "Ella caminava per la carretera, jo li vaig dir des del cotxe que s'apartés, vaig aixecar el braç dret i vaig cridar, però en cap moment li vaig dir mora de merda", ha explicat a l'ARA.

Segons Yurena, es disposava a aparcar el cotxe, però la regidora obstaculitzava l’accés a l’aparcament. La jove assegura, a més, que és " impossible" que Taleb la sentís, ja que portava les finestres del cotxe pujades: "Hi ha testimonis. De fet, un dells va parlar amb la Guàrdia Urbana" defensant la seva versió, segons diu. "Jo no sóc racista, tinc dos familiars que són àrabs", ha afegit, malgrat reconèixer que mentre discutia amb la regidora "sí que hi va haver gent que la va insultar, amb insults greus, i això no em sembla bé".

La noia va acudir als jutjats de Badalona quan va conèixer que Taleb havia fet públic el cas, on li haurien confirmat que havia estat denunciada. Segons ha explicat en una entrevista a RAC-1, el cap de l'oposició a l'ajuntament de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha posat en contacte amb ella per interessar-se pels fets. "No conec a Albiol personalment. Ell es va posar en contacte amb mi per preguntar-me què havia passat realment", ha indicat, negant qualsevol relació amb el Partit Popular ni amb cap partit polític. Yurena ha garantit, però, que ha denunciat Taleb per iniciativa pròpia, després dels comentaris que ha escoltat els últims dies. "M'han trucat nit i dia de mitjans de comunicació, he hagut de suportar que em diguin racista a les xarxes socials...M'estan utilitzant a mi per fer política", ha lamentat a l'ARA.

També ha subratllat que se sent "ofesa i decebuda". De fet, segons ha dit, en les últimes eleccions municipals va votar "pel partit de la Fàtima Taleb", tot i que ara no ho pensa tornar a fer.