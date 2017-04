Baiona, centre d’operacions d’un dia històric

Baiona va ser ahir el centre d’operacions d’un dels dies més importants de la història recent d’Euskadi. Des de primera hora del matí, la ciutat a la riba de l’Adur i la localitat principal del País Basc francès va despertar-se diferent. Molta gent esperava notícies del desarmament, hi havia expectació pròpia i aliena; tothom amb un cert pessigolleig a l’estómac pels resultats, però, sobretot, el que es percebia era una societat civil esperant a girar full a la violència d’ETA per centrar-se en les conseqüències del conflicte que durant molts anys ha patit el poble basc. Girar full per després avançar en les causes de tant dolor amb l’objectiu que no es repeteixin.

El seguiment dels esdeveniments d’ahir era la feina perfecta per a un realitzador de televisió que des del centre d’emissions anés visualitzant en una multipantalla el que passava als diferents escenaris i, d’aquesta manera, anar donant pas a un i a un altre.

L’amfitrió

Primer escenari. Ajuntament de Baiona. A primera hora del matí, poc abans de les 9 h, l’alcalde de Baiona i president de la mancomunitat, Jean-René Etchegaray, assistia -en el paper d’amfitrió- a com la comissió internacional de verificació rebia de mans de l’ artesà de la pau Txetx Etcheverry la llista amb les localitzacions de les “armes, municions i explosius” d’ETA. A continuació, van traslladar immediatament la informació a les autoritats franceses, perquè es fessin càrrec dels arsenals. “Aquest pas constitueix el desarmament d’ETA”, va sentenciar Ram Manikkalingam, davant el gran nombre de periodistes congregats a l’auditori de l’Ajuntament de Baiona.

Segon escenari. Múltiples localitzacions. Vuit pantalles i 172 artesans de la pau tenien cura dels vuit dipòsits d’armes. Al migdia es van difondre les imatges, la localització i l’inventari de cada un dels dipòsits. La policia francesa encara trigaria una estona a arribar. Ells els estaven esperant.

Tercer escenari. Plaça Paul Bert de Baiona. Si el gran acte buscava mostrar el suport popular a la iniciativa dels voluntaris que han acompanyat el procés de desarmament, l’èxit va ser absolut. S’hi van afegir milers de persones, 20.000 segons l’organització. Un acte plural, multigeneracional i multitudinari. “Aquest és un acte de confiança, que porta seguretat però que va més enllà, perquè demostra intel·ligència, que se situa per sobre de la força”, va assegurar Michel Tubiana, en nom dels artesans de la pau.

Com a tancament de l’acte, diverses personalitats del grup de suport als artesans de la pau van donar a conèixer el Manifest de Baiona, que reclama el compliment de la legislació penitenciària, l’acostament dels presos i l’excarceració de malalts i d’aquells que ja han complert tres quartes parts de la condemna. Amb un record especial cap a les víctimes -“totes les víctimes, les d’aquestes armes i les de totes les armes”-, els firmants van reclamar “record i reconeixement”: “Ens comprometem a no pervertir la seva memòria per al benefici propi o per al perjudici aliè”.

Fi de l’emissió, sense desconnexió: ara toca connectar-se al nou episodi que s’obre. Conclou un dia històric i tan real com que ETA ja és una organització desarmada.