La fiscal en cap de Barcelona no denunciarà el jove que l'hauria increpat el dia del judici del 9-N

La fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, ha decidit no denunciar el jove que l'hauria increpat a les portes del judici pel 9N amb crits de "feixista". Després de revisar les imatges de l'incident i d'analitzar la jurisprudència sobre conductes similars, ha conclòs que l'incident no va tenir rellevància penal, segons han informat a l'agència Efe fonts del ministeri públic.

Magaldi va convocar una roda de premsa poc després del judici per donar la seva versió de l'incident davant dels mitjans i va anunciar que sospesava obrir diligències. La fiscal en cap de Barcelona va explicar que el manifestant formava part d'un grup d'entre 20 o 30 persones que la increpava amb crits com "feixista" o "ves-te'n de Catalunya" a les portes del judici del 9-N. Segons Magaldi, hi va haver un moment que el manifestant es va dirigir corrent en diagonal cap a ella i això va fer que temés per la seva "integritat".

Davant aquesta situació, Magaldi va explicar que va aixecar el braç i va demanar ajuda als Mossos d'Esquadra que custodiaven el dispositiu de seguretat del 9N, per la qual cosa un agent de paisà la va acompanyar caminant fins que es va allunyar del Palau de Justícia.

L'incident que va patir Magaldi va motivar un comunicat de la Fiscalia General de l'Estat per expressar la seva solidaritat i suport als fiscals de Catalunya i denunciar "l'assetjament i els insults" que aquests havien rebut en el transcurs del judici contra l'expresident català Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9-N.