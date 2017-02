Barcelona protesta contra la querella als membres de la mesa

L’última querella de la fiscalia dirigida només contra els quatre membres independentistes de la mesa del Parlament va aixecar ahir la protesta de tot el sobiranisme. També de l’espai dels comuns, que va carregar contra la contínua judicialització de la política. La imatge gràfica d’aquest suport transversal va ser l’aprovació al ple de l’Ajuntament de Barcelona d’una declaració institucional en suport dels diputats investigats. La resolució va prosperar amb els vots favorables de BComú, el grup de CiU -impulsor del text i des d’ahir anomenat Grup Municipal Demòcrata-, i ERC, l’abstenció de la CUP i els vots contraris de PSC, PP i Ciutadans.

La majoria del ple, doncs, va mostrar el seu rebuig a una querella basada en “raons ideològiques” que suposa un “intent d’influir en el debat polític per part de la fiscalia” -a instàncies del Tribunal Constitucional- i “atempta contra el dret bàsic de llibertat de pensament”. A més de motivar el rebuig frontal de l’Ajuntament de la capital catalana, la decisió de la fiscalia tampoc va agradar a qui, en principi, n’havia de ser el principal beneficiat. Joan Josep Nuet -representant de Catalunya Sí que es Pot a la mesa- va criticar el caràcter “polític” de la decisió de la fiscalia de no querellar-se també contra ell malgrat votar el mateix que els quatre representants de Junts pel Sí a la mesa i, en declaracions a l’ACN, es va mostrar “disposat a testificar” davant el TSJC per demostrar que la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i els altres tres querellats per la fiscalia “són tan innocents” com ell.

Els preparatius del referèndum

La declaració institucional aprovada al ple municipal implica també que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi al Pacte Nacional pel Referèndum. Un organisme que ha sumat altres ajuntaments, com ara el de Sant Just Desvern -on el PSC va votar a favor de l’adhesió-, i, des d’ahir, l’eurodiputada i presidenta del grup Verds-ALE, Ska Keller. A través del seu compte de Twitter, Keller va explicar que està “a favor del diàleg polític que permeti celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya”.

Mentre la judicialització avança, el Govern continua amb els preparatius pel referèndum. Com va avançar l’ARA, el president de la Generalitat fa temps que planteja en privat la possibilitat de celebrar-lo abans de l’estiu si la pressió judicial de l’Estat continua. Fa unes quantes setmanes Carles Puigdemont va donar instruccions al Govern de tenir-ho tot preparat per a l’última setmana de maig. Segons l’agència Efe, fonts de Junts pel Sí situen el 28 de maig com el primer diumenge en què el referèndum serà logísticament possible, tot i que entre les dates marcades en vermell al calendari hi ha, segons les mateixes fonts, l’11 i el 18 de juny, coincidint amb l’onzè aniversari del referèndum de l’Estatut. La decisió, però, dependrà de la capacitat del Govern de tenir-ho tot a punt si l’Estat continua amb la seva pressió.