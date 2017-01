Bárcenas descarrega tota la responsabilitat sobre l'extresorer del PP que no declara per demència

Tercer dia de declaració de Luis Bárcenas en el macrojudici a la primera etapa de Gürtel (1999-2005) a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares (Madrid). Després de dos dies "d'intens" interrogatori per part de la fiscal Concepción Sabadell -en paraules de l'extresorer-, aquest dimecres és el torn de les diferents defenses, ja que s'ha negat a respondre les diferents acusacions -Advocacia de l'Estat, Comunitat de Madrid, Ajuntament de Madrid, el PSOE de València i Madrid i Adade.

Bárcenas ha tornat a descarregar tota la responsabilitat sobre l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta, apartat del judici per demència després que el 2013 entrés en coma per diferents hemorràgies cerebrals arran d'una caiguda en el seu domicili de Madrid. Ha recordat que fins el 2008, un any abans de la imputació, ell només era gerent del PP i que "els poders econòmics els tenia" el llavors tresorer Lapuerta. " No tenia capacitat d'influència sobre res", ha destacat, assegurant que tampoc "pintava res" en assumptes de temes financers com a senador.

Nega ser 'Luis el cabrón'

Preguntat per l'advocat d' Álvaro Pérez, 'El bigotes', ha assegurat que en cap cas ha rebut diners en sobres de part d'aquest imputat en la causa i que "mai" ningú s'ha referit a ell, ni de forma carinyosa ni despectiva, com a 'Luis el cabrón'. És el nom que figura en els apunts de la comptabilitat en B de la trama de Francisco Correa, en una entrega de 72.000 euros, i que és clau per vincular Bárcenas a suborn.

L'extresorer ha celebrat que la fiscal Sabadell no li preguntés per aquest tema. Tant Correa com el número dos de la trama, Pablo Crespo, van assenyalar durant la declaració que 'Luis el cabrón' era l'empresari Luis Delso.

El que va ser responsable de les finances del PP ha assenyalat que només va coincidir amb 'El bigotes' uns cinc o sis cops a la seu del carrer Génova i en la celebració del congrés del PP el 2008 a València, en què l'empresa d'Álvarez Pérez, Orange Market, va encarregar-se d'algunes tasques organitzatives. Ha afegit que no tenia amb ell "cap tipus de grau de confiança" i que aquestes torbades, en cap cas, eren personals.

Defensa de la seva dona

"Posava el nom de la meva dona en la declaració de la renda i feia un xurro en la firma"

Per tercer dia consecutiu, Bárcenas ha tornat a defensar la innocència de la seva dona i ha assegurat que era ell mateix qui li firmava els documents amb un gargot. En aquest sentit, ha apuntat que ell s'encarregava dels negocis i que la tasca de Rosalía Iglesias, que s'enfronta a fins a 25 anys de presó, només s'encarregava de la casa. "Posava el nom de la meva dona en la declaració de la renda i feia un xurro en la firma", ha dit.