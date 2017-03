Bartomeu Muñoz ho nega tot, però les converses l’acorralen

Cada vegada que el tribunal ordenava prémer el play, la versió de Bartomeu Muñoz quedava desvirtuada. L’exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (PSC), per al qual Anticorrupció demana sis anys de presó en el cas Pretòria, va assistir ahir impertèrrit i sense dir ni una paraula a la reproducció de cada una de les seves converses telefòniques gravades per la policia en les quals, amb el capitost de la trama, Luis García, Luigi, empresaris i funcionaris municipals, donava cos a les operacions de presumpta corrupció que es jutgen a l’Audiència Nacional.

La fiscal Ana Cuenca va desplegar un interrogatori minuciós que va resultar demolidor per a l’acusat. Cada cop que es trobava amb una resposta exculpatòria de Muñoz, demanava al tribunal que reproduís la trucada que contradeia la resposta. L’exalcalde, però, es negava a respondre a l’audició. “No respondré sobre les gravacions perquè les he impugnat”, va advertir Muñoz. No obstant, el tribunal va decidir dilluns donar-hi plena validesa.

La primera ocasió en què les trucades van contradir Muñoz va ser quan la fiscal va incidir en la relació de Luigiamb el consistori de Santa Coloma: “¿Dirigia de facto l’Ajuntament?”, li va preguntar. Resposta: “L’Ajuntament el dirigeixen l’alcalde i el ple”. Següent pregunta: “¿Luis García despatxava amb els regidors, funcionaris i tècnics municipals?” Resposta: “Estic convençut que no ho feia sobre temes de l’Ajuntament”. “¿S’ocupava de concursos i temes urbanístics?” “No em consta”. “Parlava amb ell de plecs?” “De plecs no n’he parlat mai amb ningú”.

Tot seguit la fiscal va demanar que es reproduís la primera conversa. Luigitransmet a Muñoz la seva preocupació sobre “un tema d’urbanisme” que no té clar i que ha parlat amb el director gerent de serveis del municipi. En una altra de les trucades, Luigi explica a l’aleshores alcalde: “[El Manolo (en teoria Manuel Dobarco, el regidor d’Urbanisme)] ha posat una cosa radicalment diferent de la que jo vull [en un plec]”. “Necessito que el Manolo ingressi 2,5 milions”, insisteix el presumpte cervell de la trama corrupta.

Insults a la interventora

Una altra de les contradiccions de Muñoz es va produir quan la representant d’Anticorrupció li va preguntar si, el 2009, la interventora municipal de Santa Coloma, Maite Carol, va posar impediments al canvi d’usos que Muñoz i Luigivolien aprovar per multiplicar artificialment el valor dels terrenys de l’operació pallaresa. Muñoz va respondre amb un lacònic “no”, però un cop més la conversa entre l’alcalde i Luigi reproduïda tot seguit va ser implacable amb la seva versió.

“No hi ha manera que aquests burros meus i la filla de puta aquesta es posin d’acord”, se sent dir a Muñoz parlant suposadament de la funcionària, a la qual també es refereix com “la imbècil fastigosa que tenim allà”. “¿Qui cony s’ha pensat aquesta puta interventora que és?”, li respon Luigi. “Ja t’he dit diverses vegades que se l’hauria de fer fora”, afegeix.

L’exalcalde socialista també va negar que manipulés el concurs de neteja d’edificis municipals a canvi d’una comissió. Però les trucades, altra vegada, va semblar que demostressin el contrari. En una d’elles, la tècnica encarregada de fer l’informe sobre l’adjudicació l’informa que la millor oferta no és la preferida del regidor, però Muñoz insisteix que la guanyadora ha de ser Limasa, de Manuel Carrillo, també acusat per suborn.

En un altre diàleg, amb el mateix Carrillo, l’informa que “ja està tot arreglat”. Després, suposadament, li dona instruccions sobre com fer el pagament: “Divendres et vull aquí. No et preocupis per res ni truquis a ningú”. Carrillo va abonar 6.480 euros per la gestió, segons Anticorrupció. A l’espera que confessi l’exconseller Macià Alavedra, les gravacions acorralen Muñoz.