Bescansa abandona l'executiva de Podem per la guerra interna entre Iglesias i Errejón

Carolina Bescansa abandona la nau de Podem. La que va ser una de les fundadores del partit lila ha comunicat aquest dimecres a la militància que abandona l'executiva i que no s'integrarà a cap de les candidatures de cara Vistalegre II. Cansada de la pugnes internes entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, va presentar uns documents propis per intentar recuperar la unitat dins del partit, però ha vist que la seva proposta a naufragat.

En una carta als inscrits de Podem, denuncia que tant Iglesias com Errejón estan "actuant d'esquenes a la voluntat de diàleg i d'acord compartida" per la majoria de les bases. "Per això no podem integrar-nos en cap de les llistes que competiran per la direcció política de l'organització", escriu en una missiva conjunta amb el secretari d'Economia, Nacho Álvarez, amb qui havien presentat documents propis per intentar desmarcar-se de la polarització i la guerra interna per al control del partit entre pablistes i errejonistes.