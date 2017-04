Bonig demana perdó per la corrupció i Rajoy homenatja Barberá

El president espanyol, Mariano Rajoy, va dedicar ahir la cloenda del 14è congrés del PP al País Valencià a homenatjar la que va ser alcaldessa de València, Rita Barberá. Rajoy va mantenir sempre una relació estreta amb Barberá i, quan a l’inici del discurs va citar el seu llegat, l’emotivitat de les seves paraules va contribuir a fer menys incòmode el tràngol de recordar la totpoderosa dirigent popular. Un aplaudiment generalitzat va asserenar els ànims d’un partit que no sap gaire com tractar la figura de Barberá. L’opció escollida ha sigut citar-la en el preàmbul dels estatuts de la formació i s’ha descartat nomenar-la presidenta d’honor a títol pòstum, com havia proposat el senador Pedro Agramunt.

Dissabte ja havien elogiat Rita Barberá la nova presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig, i la número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, dos dirigents que van haver de gestionar el fort caràcter de Barberá i que no van tenir mai amb ella el feeling de Rajoy, i això que els seus caràcters eren oposats. El gallec és introvertit i temorós davant els micròfons. La valenciana era expansiva i mai defugia les preguntes incòmodes. Barberà no dubtava a defensar aferrissadament els seus principis davant els adversaris polítics i els periodistes. En aquest aspecte, Barberá s’assemblava a la nova presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, que dissabte va demanar disculpes per la corrupció que ha afectat el partit.

La incomoditat amb la qual han conviscut els prop de 3.000 compromissaris populars amb el record de Rita Barberá es va fer evident durant tot el cap de setmana. Molts havien passat de venerar-la a abjurar d’ella quan l’ombra de corrupció es va anar fent més gran. Ara l’objectiu de la nova direcció és, precisament, girar full i demanar disculpes “per última vegada”.