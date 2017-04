Bonvehí rectifica i afirma ara que no portarà la gravació a la fiscalia

David Bonvehí ha canviat d'opinió després de reflexionar amb familiars i amics i no portarà a la fiscalia la gravació publicada la setmana passada per eldiario.es en la qual apuntava la possibilitat que el PDECat presentés un candidat autonomista en cas de "fracàs" del procés sobiranista. En una entrevista a RAC-1, el coordinador d'organització del Partit Demòcrata ha explicat que renuncia a la via judicial, però ha demanat a ERC que adopti "responsabilitats polítiques" amb els dos regidors de Manresa que presumptament van gravar la conversa del passat 31 de març a un restaurant de la ciutat.

"La veritat és que aquests dies he estat pensant molt jo mateix i amb la família, amics i també amb companys de partit i ara he arribat a la conclusió que he decidit no anar a la Fiscalia", ha expressat. Ara bé, ha reiterat que no vol deixar que el cas es tanqui en fals. "M'agradaria arribar al final però sense arribar als jutjats ni a la Fiscalia", ha subratllat.

Per a Bonvehí, "el més greu" de la gravació és que "es gravi a una persona sense saber-ho i que es treguin de context unes frases per menysprear a una persona". "Continuo sense entendre per què s'ha fet, ha afegit. El coordinador d'organització del PDECat no té cap dubte que la gravació la van fer Mireia Estefanell i Pere Cullell, dos regidors republicans de l'Ajuntament de Manresa, que van dinar al mateix restaurant que Bonvehí i els dirigents territorials del seu partit. "Ens van venir a saludar, però a mi em semblava que estaven a una certa distància i no ens escoltàvem. Si no, no haguéssim parlat com parlàvem", ha reconegut.

Malgrat la gravació, ha recalcat que ell continuarà expressant-se "amb la transparència i la claredat" amb la que diu expressar-se habitualment, però no ho tornarà a fer en un lloc públic: "Haurem de fer una reflexió interna i mantenir aquestes reunions en locals del partit".