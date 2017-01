Meritxell Borràs trobaria "normal i necessari" que els funcionaris agafessin festa per acompanyar Mas a judici

La consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, ha explicat en una entrevista a l' ARA amb Antoni Bassas que li semblarà bé si els funcionaris s'agafen un dia de festa per poder acompanyar Artur Mas el 6 de febrer davant el TSJC pel 9-N, tal com recomanen les entitats sobiranistes. De fet, en ser preguntada per Antoni Bassas sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no anessin a treballar aquell dia, ha respost: "Per què no?"

Meritxell Borràs, com a cap del departament que s'encarrega dels funcionaris, ha explicat que a la conselleria estan treballant per donar seguretat jurídica als treballadors públics si al final el referèndum del setembre que ve no es pacta amb l'Estat, però que ho mantindran en secret: "No en farem una comunicació pública, ni n'explicarem el detall; no ens ajudaria explicar-ho". La consellera ha recordat, però, que els encarregats d'organitzar el referèndum són els consellers Romeva i Junqueras.

Respecte a la polèmica del dia sobre el programa 'Jo pregunto', de TV3, i l'elecció dels ciutadans aparentment anònims que van fer preguntes al president Carles Puigdemont, Meritxell Borràs hi veu el costat positiu: "Tots els que preguntaven estaven significats políticament, cert, però això demostra que TV3 no està polititzada, i, a més, si passa això, permet créixer al polític i a l’espectador empatitzar més amb el president".