Borràs veu la querella per les urnes com un símptoma de que la democràcia espanyola ha "emmalaltit"

Tres dies després que la fiscalia impulsés una querella contra ella i el secretari general del Departament, Francesc Esteve, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, l'ha considerat pròpia d'un "estat d'excepció" i l'ha situat com a símptoma de que la democràcia espanyola ha "emmalaltit". Per això, ha defensat que cal celebrar un referèndum que resolgui la dicotomia -que ja va plantejar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fa setmanes- entre "independència o decadència".

La consellera, amb un passat lligat al món de la farmàcia, ha estat preguntada sobre quin medicament receptaria a l'Estat, i amb un punt d'ironia ha afirmat que li recomanaria que "es prengui una til·la" i s'assegui a dialogar. "Hi ha símptomes que es resolen sense medicament, només amb una consulta, parlant amb el metge", ha continuat.

Borràs ha criticat la "utilització i manipulació barroera de la justícia" que fa el govern espanyol, i ha censurat tant "la persecució de els idees" en el cas de la mesa del Parlament com "el surrealisme que significa dir que el Govern no pot comprar urnes".

En un esmorzar col·loqui organitzat pel Fòrum Europa en què ha rebut el suport de bona part dels consellers del PDECat al Govern, de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de la coordinadora general del seu partit, Marta Pascal, Borràs ha tornat a criticar que se n'assabentés de la querella a través dels mitjans de comunicació i no la rebés fins més tard, i ha avisat que "la justícia no ha de fer la feina de la política".

Malgrat la querella, la consellera ha insistit que el Govern "té la voluntat decidida" de complir amb el mandat democràtic rebut i celebrar un referèndum. Una votació que, ha insistit, el Govern vol que sigui pactada amb l'Estat. "La democràcia sempre està per sobre de la llei, i els problemes polítics només poden tenir solucions polítiques", ha apuntat.

El dia després que el Parlament instés el Govern a reclamar l'aval de la Comissió de Venècia al referèndum, preguntada sobre si espera la implicació de la comunitat internacional per donar sortida a la situació a Catalunya Borràs s'ha mostrat contundent: "No podem estar pendents que Europa ens resolgui la situació".

Núria Marín afirma que "la llei no és la solució, sinó la intel·ligència i el diàleg"

L'encarregada de presentar la consellera ha estat, curiosament, una dirigent del PSC. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat -la ciutat de Borràs- ha reconegut que aquesta ha estat "una setmana dura i complicada" per a la consellera. Després de subratllar que "en el tema nacional" els plantejaments de totes dues no coincideixen, Marín ha enaltit la "intel·ligència i capacitat d'acord" de Borràs. "Sé que la llei no és la solució, sinó la intel·ligència i el diàleg polític", ha apuntat.