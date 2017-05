Borrell entra en campanya contra Susana Díaz, el “sargento chusquero”

Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba... Susana Díaz compta amb el suport de gairebé tota la vella guàrdia del PSOE per ser la pròxima secretària general del partit. Pedro Sánchez, en canvi, només té el suport incondicional de qui va patir un viacrucis similar al seu el 1998: Josep Borrell. L’exministre socialista, que va guanyar les primàries per ser candidat a la presidència del govern espanyol en contra de l’aparell, però va renunciar a favor de Joaquín Almunia pel poc suport intern, està disposat a deixar-se la pell per fer campanya contra la presidenta andalusa. Ahir va presentar el seu últim llibre, titulat Los idus de octubre (Catarata), amb l’objectiu de desmuntar els arguments de l’equip de Díaz per perpetrar el cop a Ferraz, com l’existència de l’anomenada operació Frankenstein, la suposada conspiració de Sánchez amb Podem i els partits independentistes per arribar a la Moncloa amb majoria absoluta.

Escrit en només sis dies durant les vacances de Setmana Santa, s’ha editat a correcuita perquè Borrell el pugui presentar cada dia en una ciutat diferent de l’Estat durant la campanya de les primàries, sempre acompanyat d’un líder de l’equip de Sánchez. Una manera d’intentar recollir suports per a l’ex secretari general. Dimecres serà a Sevilla, dijous a Alacant i divendres a Barcelona, acompanyat de l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Vol ser un llibre que en complementa d’altres, com Vetos, pinzas y errores: ¿por qué no fue posible un gobierno del cambio? (Deusto), de l’exministre Jordi Sevilla, un dels homes que van viure més de prop les negociacions amb Podem i Cs per formar govern. Una manera d’intentar explicar què ha passat al PSOE entre el 20-D i el 26-J.

Però si una cosa mou Borrell a escriure és la “demostració de l’ús de la falsedat com a argument polític” per part del “ sargento chusquero ”, tal com anomena, sense pèls a la llengua, Susana Díaz. Li dedica un capítol amb aquest sobrenom. “Si això fos un cop d’estat, estaria organitzat per un sargento chusquero ”, va dir a finals de setembre en una entrevista a la SER sobre la dimissió en bloc de fins a 17 membres de l’executiva del PSOE. Dos mesos després es va saber que la mà dreta de Díaz al Congrés, el diputat andalús Miguel Ángel Heredia, va explicar en un curs de formació de simpatitzants que la causa del cop a Ferraz havia sigut intentar aturar l’ operació Frankenstein de Sánchez, que hauria portat a la destrucció d’Espanya.

L’arrel del problema

Díaz va dir que no compartia el missatge d’Heredia, però ningú de la gestora va fer el pas de desmentir-lo o condemnar-lo. Ara Borrell no s’està de dir que la presidenta andalusa va ser qui ho va orquestrar tot. Per explicar l’arrel de la crisi al PSOE es remunta al 2010, amb el “negacionisme” de Zapatero a la crisi financera, i ho amaneix donant tot tipus d’arguments per demostrar que l’arrel del problema és l’enfrontament entre “dos tipus de nacionalismes al PSOE”.

Com a autor de part del programa de Sánchez, Borrell defensa que Espanya és una “nació de nacions” i recorda que Felipe González també ho defensava el 2010 a El País. Amb durs atacs a Prisa i a la vella guàrdia que també el va enviar a ell a galeres, defensa que l’única solució és més democràcia participativa. “El PSOE està com està perquè no ens hem dit la veritat”, alertava Borrell després de posar el ventilador.