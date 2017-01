Bustos, a judici per retirar multes a familiars

L'exalcalde de Sabadell, Manel Bustos, haurà d'asseure's al banc dels acusats per la suposada retirada de multes de trànsit a familiars quan era batlle del municipi. Aquest serà el segon judici que afrontarà per l'anomenada trama de corrupció Mercuri. El primer va ser la col·locació a dit d'una tècnica a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. El Tribunal Superior de Justícia va condemnar Bustos i l'exsecretari d'organització del PSC, Daniel Fernández, a un any i quatre mesos de presó i el Suprem va ratificar fa un any la sentència.

Ara Bustos serà jutjat davant de l'Audiència de Barcelona, juntament amb l'intendent en cap de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran i l'exdirector d'Espai Públic del consistori. La Fiscalia Anticorrupció i la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular, demanen quatre anys de presó i dotze d'inhabilitació a l'exbatlle per haver ordenat, presumptament, a la policia local que retirés les multes de trànsit que havia imposat a la seva dona i els seus fills el 2012, quan encara governava al municipi. Duran s'enfronta a una petició de sis anys i mig de presó i disset d'inhabilitació pels mateixos fets.

La jutge de Sabadell ha imposat una fiança de 533 euros a Bustos i una altra de 178 euros als altres dos processats per assegurar que puguin respondre a les eventuals condemnes del cas. Ara les defenses hauran de presentar els seus escrits i el cas s'enviarà a l'Audiència de Barcelona perquè busqui data de judici.