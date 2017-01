CCOO s'adhereix al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum

CCOO de Catalunya ha decidit en la reunió del seu Consell Nacional d'aquest dimecres sumar-se al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum en considerar que els seus continguts s'ajusten “perfectament” a la posició que sempre ha mantingut i defensat el sindicat. El Consell ha valorat positivament que el manifest insti els governs de Catalunya i l’ Estat a superar dificultats polítiques i els apriorismes per assolir l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

El Consell Nacional de CCOO es mostra d’acord amb el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum quan diu que aquest ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar, propiciant un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. El sindicat recorda que el manifest reclama, en la línia de CCOO, solucions polítiques als problemes polítics, apel·lant al coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble expressada amb el vot.

Així mateix, CCOO considera encertat el reconeixement que fa el manifest del Parlament com a institució democràtica on es manifesta la voluntat popular d'un país i, en aquest sentit, el suport dóna suport a les iniciatives i acords que sorgeixin de la cambra per a l'articulació d'aquest referèndum acordat.

“Paràlisi de l’acció de govern” sobre els pressupostos

El secretari general, Joan Carles Gallego ha dedicat també un espai a l'apartat dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 i ha destacat que es constata “una certa situació de paràlisi de l'acció de govern”. Gallego considera que el debat del Pressupost s'estableix més “en termes superestructurals, en la lògica de l'estabilitat parlamentària al voltant d'un full de ruta determinat, que no pas en la resposta a les demandes econòmiques i socials”.