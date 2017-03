CDC defensa que era "normal" que empreses contractades per fer feines al partit "l'ajudessin" amb donacions

Torn per a CDC aquest dilluns en el judici del cas Palau. Després de la declaració de l'extresorer Daniel Osàcar, ara fa dues setmanes, en què va negar les acusacions de finançament irregular de Convergència, avui ha declarat l'excoordinador de règim intern de CDC Francesc Sánchez.

Durant la seva intervenció Sánchez ha justificat els fluxos econòmics entre la fundació i el partit perquè "moltes feines que s'havien de fer des de la fundació, com ara administratives i comptables, les feia el partit".

Així mateix, ha considerat que els 700.000 euros que la fundació va fer arribar al partit en l'època investigada -en què ell encara no tenia càrrec al partit- "és una xifra raonable des del punt de vista del funcionament de l'època. A més, Sánchez ha considerat "normal" que empreses com Newsletter, Mail Rent i Letter Graphic -que treballaven per al partit- fessin donacions a la fundació. "Eren empreses que treballaven a l’època per a Convergència, i era habitual que aquestes empreses ajudessin una mica el partit. No era una cosa estranya", ha afirmat.

A preguntes de la defensa tant de CDC com de l'extresorer del partit Daniel Osàcar -a càrrec de Xavier Melero-, Sánchez ha assegurat que Osàcar no va tenir cap mena de responsabilitat en l'àmbit de la gestió financera del partit fins que l'any 2005 va morir l'anterior tresorer, Carles Torrent.

Pel que fa als testimonis de dos empresaris que van admetre haver facturat al Palau per ordre de CDC feines encarregades pel partit, Sánchez ha negat que fos així, ha dit que CDC va pagar per tots els treballs relatius a les campanyes electorals i ha recordat que el Tribunal de Comptes va validar els números presentats pel partit durant aquests anys.

Ni el fiscal ni l'acusació particular han preguntat a Sánchez per les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull, en les quals asseguraven que Ferrovial feia donacions d'entre el 3% i el 4% a CDC a través del Palau a canvi de l'adjudicació d'obra pública.

L'exdirigent de CDC ha estat l'encarregat de representar el partit, considerat pel fiscal responsable civil a títol lucratiu -fet pel qual la formació té 15 seus embargades. Sánchez està investigat en el marc de l' operació Pika dins del cas 3% que instrueix el jutjat del Vendrell, que investiga les presumptes comissions de CDC a canvi d'adjudicació d'obra pública i pel qual Sánchez fins i tot va estar detingut durant unes hores.