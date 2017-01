De la CEOE a Lliures, el destí dels exdirigents d’Unió

El partit que va governar conjuntament amb CDC més de vint-i-cinc anys Catalunya està a punt de desaparèixer. Unió, els orígens de la qual es remunten al 1931, està esperant la decisió final del jutge després d’un procés concursal que ha conclòs que el partit no té prou actius per respondre a un deute de 22,5 milions. Aquest declivi, un cop el partit es va quedar fora del Parlament i el Congrés de Diputats, marca el punt final d’una formació que tot just fa un any i mig tenia tres consellers al govern de la Generalitat, una desena de diputats (afins) al Parlament i sis al Congrés de Diputats. Ara la seva situació és molt diferent i el partit es redueix a un centenar de càrrecs locals, segons fonts oficials del partit.

Després de la derrota en les eleccions del 27 de setembre, la formació ja va patir una fuga important de càrrecs cap a les files sobiranistes, principalment a Demòcrates de Catalunya, el nou partit explícitament independentista escindit d’Unió, però també a la desapareguda CDC -ara PDECat-. El líder de Demòcrates, Antoni Castellà, és actualment diputat per Junts pel Sí al Parlament. L’exvicepresidenta Joana Ortega també va decidir llavors desvincular-se de la política i fer un pas enrere del comitè de govern d’Unió -ara és militant de base-. En l’últim any, però, bona part del nucli dur del comitè de govern que va fer costat a Josep Antoni Duran i Lleida en el moment de l’escissió també ha marxat. El primer a obrir la veda va ser l’eurodiputat Francesc Gambús, un dels actius de la formació democristiana, que va decidir trencar el carnet decebut amb l’estratègia dels estrets col·laboradors de Duran, Josep Sánchez Llibre i Manuel Silva, per pilotar la federació de Barcelona quan Unió només tenia una representant a l’Ajuntament.

Més fugues al PDECat?

A Gambús, que manté l’escó al Parlament Europeu, el van seguir altres dirigents com Oriol Lázaro, que es postulava per dirigir el partit a Barcelona, i Toni Font, vicepresident del comitè de govern d’Unió i fins llavors al nucli dur de la direcció. Aquest últim dirigent continua sent regidor a Sabadell com a independent i el seu entorn no descarta que tard o d’hora pugui tornar a implicar-se en un nou espai de centre catalanista al voltant del PDECat si fracassa el procés. Un altre cas similar és el de Benet Maimí, que va ocupar la secretaria d’organització del partit però que va acabar quedant en un segon pla.

L’últim a trencar amb el partit ha sigut l’exportaveu d’Unió al Parlament Roger Montañola, que tot i ser membre del comitè de govern d’Unió fins fa pocs mesos ha estat implicat des de fa un any en la construcció d’un nou partit “liberal i humanista” conjuntament amb l’exdiputat de CiU Antoni Fernàndez Teixidó, ara batejat com a Lliures. Maimí -ex secretari d’organització- i Joan Josep Isern -ex director general de Trànsit per Unió- també se situen en l’orbita d’aquest moviment.

En aquest període s’ha encarregat d’Unió Ramon Espadaler, que ara té comptats càrrecs locals de pes: la regidora de Barcelona Sònia Recasens i Josep Maria Prats a Tarragona, que porta la carpeta de Cultura al govern de la ciutat. La vella guàrdia encapçalada per Duran i Lleida s’ha retirat de la política: el que va ser màxim líder des del 1987 va plegar el 16 de gener de l’any passat i Sánchez Llibre treballa ara a la CEOE com a responsable de relacions amb les Corts.

On són els seus votants?

Si bé la major part de dirigents del partit han plegat, Unió va tenir 102.000 vots a les eleccions del 27 de setembre, un resultat que amb una participació normal en uns comicis al Parlament (el 27-S es van batre xifres històriques, amb un 77,4% de vots emesos) hauria permès a la formació fer-se un lloc a l’hemicicle. És per això que l’actual comitè de govern, capitanejat per Espadaler, no vol tirar la tovallola i malgrat que el partit s’acabi liquidant vol intentar impulsar un nou espai catalanista al voltant de la fundació fins ara lligada a Unió, l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA).

Tanmateix, hi ha altres formacions que persegueixen també aquest nínxol de votants. El PP i Ciutadans ja fa temps que intenten moderar el seu discurs per situar-se com a referents del centredreta ideològic, mentre que Lliures ha nascut per ocupar precisament el catalanisme no independentista. El 2017 serà també un any en què desencadenaran aquests moviments.