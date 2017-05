CSQP demana que Munté comparegui després de la polèmica per la posició del Consorci en l'acusació de CDC al cas Palau

CSQP ha registrat aquest dimecres a la tarda dues sol·licituds de compareixença de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, arran de la polèmica que es va generar per la posició del Consorci del Palau de la Música en l'acusació de CDC al cas Palau.

D'entrada el Govern hi va votar en contra –l'Ajuntament de Barcelona a favor, i l'Estat no va assistir a la reunió-; una setmana més tard, després de dues resolucions parlamentàries que l'instaven a fer-ho, l'executiu català va modificar el seu parer i es va abstenir. El canvi de posició del Consorci, però, va arribar fora de termini i el tribunal va rebutjar que acusés CDC per l'espoli de la institució musical.

CSQP vol ara que Munté expliqui "el comportament anòmal del Govern" i demanen que comparegui tant al ple del Parlament com a la comissió d'Afers Institucionals (CAI). La confluència d'esquerres entén que la representació legal del Consorci "va renunciar a l'exercici d'aquestes accions legals" malgrat la doble resolució parlamentària, que van presentar per separat CSQP i la CUP. El president del grup parlamentari, Lluís Rabell, ha assegurat a la sessió parlamentària d'aquest dimecres que "hi ha poders fàctics molt més potents que el Parlament de Catalunya".

"No acceptarem més la claveguera catalana"

La CUP també ha criticat durament la posició de l'advocat representant del Consorci i de la Generalitat i l'ha acusat d"ometre les instruccions" emeses per les institucions, en referència a les resolucions aprovades pel Parlament que instaven el Consorci a acusar CDC al judici.

"L’informe d’avui de l’advocat en el judici del cas Palau és un acte d’arrogància convergent i d’instrumentalització de les institucions”, ha advertit el diputat Benet Salellas a través d'un comunicat. La CUP ha lamentat que el lletrat no demanés la suspensió de les conclusions mentre es debatia la posició al Parlament.

" No sabem si és que el lletrat va per lliure o que la direcció del Consorci ha estat donant instruccions contradictòries a les que han decidit les administracions que en formen part", ha continuat Salellas, que ha assegurat que la formació anticapitalista "no acceptarà més claveguera catalana". "O acomiaden el lletrat o acomiadem el director del Consorci", ha sentenciat.