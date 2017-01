CSQP vol que el Parlament declari Albiol 'persona non grata' per la seva "xenofòbia"

El portaveu de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, Joan Coscubiela, ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa que el seu grup ha presentat una proposta de resolució per declarar ' persona non grata' Xavier García Albiol per la seva "xenofòbia". Els comuns han emprès aquesta iniciativa després que el líder del PP al Parlament reaccionés ahir en un tuit titllant d'"incompetent" la regidora de Badalona que havia estat insultada pel carrer per ser musulmana.

"Hem tornat a assistir a un episodi de xenofòbia i racisme d'Albiol", ha afirmat contundent Coscubiela, i ha acusat el dirigent popular d'impulsar un "laboratori lepenista" durant el seu mandat com a alcalde de Badalona. Per a CSQP, Albiol "alimenta, justifica i tolera" els moviments xenòfobs, la qual cosa creu que ha de ser denunciada al Parlament.

És per això que Catalunya Sí que es Pot passa de la "denúncia genèrica" als fets "concrets". El grup de Lluís Rabell ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament declari 'persona non grata' Albiol i que se sotmeti el dirigent popular a una recusació pel seu "comportament xenòfob i racista".

Aquesta és la reacció dels 'comuns' davant els fets denunciats a Badalona. Ahir la regidora de Participació i Convivència, Fàtima Taleb, va assegurar haver estat víctima de diverses situacions de xenofòbia pel seu origen marroquí i la seva fe musulmana "des de fa un any i mig", la darrera vegada, la setmana passada. A més, va atribuir aquestes agressions al discurs d'Albiol, "que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l'odi i a dividir la ciutadania", va dir.

La reacció d'Albiol va ser aquesta piulada: "Que una regidora musulmana de #Badalona m'acusi perquè es posen amb ella pel carrer, és una bona excusa per tapar la seva incompetència".