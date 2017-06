CSQP defensarà avui la continuïtat del Pacte Nacional encara que el Govern fixi la data i la pregunta aquesta mateixa setmana

CSQP s’ha marcat un objectiu per a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum prevista per aquest dimarts al Parlament: evitar que es tanqui. “Pot semblar poca cosa, però no ho és en un escenari en el que se’ns nega la possibilitat de decidir democràticament”, ha assenyalat el portaveu adjunt del grup, Albano Dante Fachin, des de la sala de premsa de la cambra catalana. La continuïtat del Pacte està en dubte perquè aquesta mateixa setmana el Govern començarà a abordar de forma decidida la via unilateral comunicant la data i la pregunta del referèndum. Aquest anunci no és incompatible, segons Fachin, amb la tasca del Pacte, ja que ni data ni pregunta estan dins les seves atribucions.

“El Pacte va més enllà de les estratègies particulars i cal seguir defensant el referèndum des de la pluralitat”, ha opinat. “El Pacte Nacional pel Referèndum continua sent necessari i una eina fonamental”, ha afegit. Ni els comuns ni Podem s’oposaran a la via unilateral, però tampoc la consideraran vinculant.