CSQP demana paralitzar l’aprovació dels comptes

Mentre el PP, el PSOE i Ciutadans promouen la via del Tribunal Constitucional (TC), Catalunya Sí que es Pot (CSQP) va impulsar ahir la seva pròpia iniciativa per aturar -encara que sigui momentàniament- els pressupostos aprovats dimecres al Parlament. El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, va presentar una petició a la mesa del Parlament perquè suspengui la publicació de la llei de pressupostos fins que els lletrats de la cambra no aclareixin com queda el redactat de la disposició addicional que fa al·lusió al referèndum.

CSQP considera que la seva esmena i la de la CUP són incompatibles perquè juntes en una mateixa llei suposen “una incongruència i una contradicció” que aporta inseguretat jurídica, motiu pel qual interpreta que només la seva -que es va votar minuts després de la de l’esquerra anticapitalista- és vàlida.

El raonament de Catalunya Sí que es Pot és que el ple d’ahir va aprovar primer una esmena de substitució de la CUP que canviava la disposició addicional 31, però que després va aprovar una segona esmena de substitució -la de CSQP que al·ludeix al referèndum pactat- que tornava a canviar el text. És a dir, que l’esmena dels comuns substituïa, en realitat, l’esmena de la CUP i no la disposició 31 original.

Fonts de Junts pel Sí, però, ja negaven dimecres aquesta qüestió i defensaven que les dues esmenes -la de la CUP i la de CSQP- són “complementàries i no contradictòries”. “Una esmena diu que la paret s’ha de pintar, i l’altra que s’ha de pintar de groc. Són compatibles”, resumia aleshores un dirigent del grup que dona suport al Govern, que consideraven que totes dues passaven a formar part del redactat de la disposició addicional definitiva.

L’argument, però, no convenç Coscubiela, que ahir va defensar que això no és possible perquè l’esmena de la CUP beu de la resolució aprovada al debat de política general que ha sigut anul·lada pel Tribunal Constitucional: “No és un article amb dos paràgrafs, sinó un article amb dos redactats diferents”, va subratllar. Segons el seu raonament, perquè s’incloguessin dos paràgrafs diferents, una de les dues esmenes -la seva i la de la CUP- hauria d’haver sigut d’addició. Com que totes dues eren de substitució i la seva esmena es va votar després, CSQP interpreta que és la que preval tenint en compte “l’aplicació del principi que la llei posterior deroga l’anterior”.

Aturar la tramitació

Per tot això, el text que ha presentat CSQP a la mesa del Parlament demana a l’òrgan gestor de la cambra que suspengui la publicació dels pressupostos al Butlletí Oficial fins que els serveis jurídics no hagin emès un informe sobre com ha de ser el redactat final dels comptes. Un cop s’hagi fet aquest informe, CSQP demana que es torni a portar el text de la llei de pressupostos a la comissió d’economia perquè pugui dur a terme la seva redacció definitiva d’acord amb les tesis dels serveis jurídics.