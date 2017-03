CSQP proposa una reforma de la llei del Consell de Garanties Estatutàries que podria frenar la desconnexió exprés

Catalunya Sí Que es Pot presentarà una proposició de llei per reformar la llei que regula el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) i "adaptar-la" a la modificació del reglament que vol tirar endavant Junts pel Sí. L'objectiu és ampliar el termini que tenen els grups parlamentaris per demanar un dictamen al CGE i també el que té l'organisme per emetre el seu dictamen. Una ampliació que podria impedir que la llei de transitorietat jurídica es pogués aprovar en un sol dia. Per al portaveu al Parlament, Joan Coscubiela, és una manera de "sumar partidaris del referèndum" i fer les "coses bé".

La reforma del reglament de Junts Pel Sí proposa que els grups parlamentaris puguin tramitar lleis per lectura única. D'aquesta manera, la llei de transitorietat jurídica es podria aprovar en un dia. Per a Joan Coscubiela, aquesta reforma requereix "reforçar les dotacions del CGE" per aconseguir "més seguretat jurídica". Coscubiela ha explicat que la reforma no va dirigida únicament a la llei de transitorietat jurídica, "de la mateixa manera que els impulsors de la reforma del reglament diuen que la seva proposta no va dirigida tampoc a la llei de desconnexió".

Així, la seva proposta pretén ampliar el termini que tenen els grups parlamentaris per sol·licitar un dictamen al CGE de dos a tres dies i adaptar-se, així, al termini que hi ha previst quan es tracta d'un projecte de llei que es tramita de forma ordinària. La reforma que planteja CSQP no s'acaba aquí, sinó que també preveu ampliar el termini que té el CGE per emetre el seu dictamen –actualment és d'una setmana– fins a un mes, si se'n "justifiquen" els motius, és a dir, si la llei és prou complexa –com podria ser la de transitorietat jurídica, ha dit– perquè el CGE necessiti més d'una setmana per emetre el seu dictamen.

CSQP també proposa "ampliar la possibilitat que els diputats puguin sol·licitar els dictàmens al CGE". Si fins ara només ho podien fer dos grups parlamentaris, amb la proposta de CSQP es planteja reduir-ho i que també ho puguin fer 10 diputats. Una manera, ha dit Coscubiela, de "reforçar la qualitat parlamentària". La reforma del reglament que defensa Junts pel Sí també plantejava ampliar els "drets" dels grups parlamentaris, amb la possibilitat que també poguessin tramitar una llei per lectura única –fins ara només ho podia fer el Govern.

La setmana que ve, la mesa del Parlament haurà de decidir si admet a tràmit aquesta reforma que planteja CSQP. Per a Coscubiela, la proposició de llei que presenten suposa "una ampliació dels supòsits de lectura única" per tal que la reforma del reglament del Parlament no provoqui "un deteriorament del debat ni de les funcions del CGE".