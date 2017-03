CSQP demana a Podem que faci "una proposta" del futur de la diputada Àngels Martínez

El grup de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) al Parlament ha demanat a Podem que fes "una proposta" sobre el futur de la seva diputada del grup Àngels Martínez després de Setmana Santa, segons han explicat a Europa Press fonts de CSQP. Martínez és qui es va desmarcar en la votació dels pressupostos i va votar a favor del referèndum no pactat, sense consultar-ho amb la resta de membres del seu grup.

Segons explica 'Nació Digital', també hi ha malestar pel treball d'Àngels Martínez com a diputada i han comunicat a la direcció de Podem la seva "deixadesa de funcions" i li demanen el relleu. "Senzillament no fa de diputada", han afirmat a Europa Press fonts del grup.

El propi secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, va declarar que no està d'acord amb la decisió de Martínez de donar suport a l'esmena de la CUP.