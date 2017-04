La CUP demana que el Consell de Garanties Estatutàries no emeti més dictamens perquè no tenen "legitimitat"

La CUP vol que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) deixi d'emetre dictamens fins que no hi hagi una "norma legitimada per la ciutadania" que doni "legitimitat" a aquest organisme. Els cupaires defensen que les funcions del CGE tenen l'arrel en l'última reforma de l'Estatut, una reforma que va ser retallada pel Tribunal Constitucional i que, per tant, les atribucions actuals que té l'organisme "no les va votar la ciutadania", ha explicat el diputat cupaire, Benet Salellas.

Aixi, arran de la proposició de llei que va presentar Catalunya Sí Que es Pot -que tenia per objectiu ampliar el termini que tenen els grups parlamentaris per demanar un dictamen al CGE i també el que té l'organisme per emetre els seus textos-, la CUP presentarà una esmena a la totalitat a la norma amb text alternatiu, és a dir, amb la seva pròpia proposta legislativa que modifiqui la llei que regula el CGE. Volen aconseguir que aquest organisme no emeti més dictamens fins que la ciutadania no hagi votat la llei que l'ha de regular.

Per Salellas, el text que proposa CSQP "no té cap tipus de legitimació democràtica" i critica que aquesta proposició de llei "reforci el paper d''statu quo'". Els anticapitalistes defensen que "en un moment de lluita per la sobirania, no poden sotmetre l'anhel constituent al Consell de Garanties Estatutàries".