La CUP s'absté en la votació perquè la Diputació de Barcelona s'adhereixi al Pacte Nacional pel Referèndum

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous adherir-se al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, que vol aconseguir tirar endavant un procés refrendari "efectiu i vinculant" pactat amb l'Estat. El ple de l'organisme ho ha aprovat amb els vots a favor de CiU, ERC i Entesa, però amb l'abstenció de la CUP. PSC, PP i C's hi han votat en contra.

La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, Maria Rovira, ha defensat l'abstenció argumentant que si es vol fer el referèndum "s'haurà d'obeir la legalitat pròpia i desobeir els tribunals que pretenen negar-la". Segons Rovira, la CUP és "pessimista sobre la possibilitat que la consulta arribi a substanciar-se després d'un acord amb l'Estat" i, per això, defensa que no hi pot haver "dilacions que valguin".

L'abstenció dels cupaires a la Diputació de Barcelona s'ha produït després que membres de la formació anticapitalista com els exdiputats Quim Arrufat o David Fernàndez s'hagin adherit al manifestat del Pacte Nacional pel Referèndum. A més, des del compte de twitter de la formació es convida a donar-hi suport.

El Grup d'Entesa ha estat qui ha presentat la moció que proposa que la Diputació de Barcelona s'adhereixi al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. El text insta els governs català i espanyol a "superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per a la comunitat internacional amb un resultat que haurà de ser vinculant i efectiu".

El manifest del Pacte Nacional pel Referèndum ja ha sumat 25.000 adhesions en les últimes hores, després que aquest dimecres al matí es posés en marxa la pàgina web a través de la qual es poden fer les inscripcions.