La CUP trenca el pacte amb ERC i abandona el govern d'Arenys de Munt

" Cal més política independentista d'esquerres i des d'aquest govern no és possible". Aquest és el retret que l'assemblea local de la CUP d' Arenys de Munt li ha fet a ERC després que la regidora cupaire, Maria Ballester, hagi decidit abandonar el govern del consistori. La sortida de la CUP del govern arenyenc ha coincidit amb la reaparició de la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament, encara que des del partit asseguren que "feia mesos" que es meditava aquesta decisió. La sortida de la CUP suposa deixar al govern municipal -format ara per ERC i el PSC- en minoria.

A través d'un comunicat, la CUP ha assegurat que l'acció municipal es tira endavant "sense tècnics ni pressupostos assignats", fent que la feina que es duia a terme dins del consistori " no arribés més enllà de les portes de l'ajuntament". Tanmateix, els cupaires, han destacat que la seva presència al govern no ha tingut prou repercussió al poble.

Des de la CUP també han criticat que a Arenys de Munt li cal " un independentisme més compromès, polítiques d'esquerres de debò i més unitat popular" i ha destacat que tot això no és possible amb l'actual govern.

Asseguren, a més, que la seva decisió no pretén ser "un cop de porta que pretengui polèmica" i destaquen que la seva entesa amb ERC, durant 14 mesos, " ha tingut aspectes positius". Tanmateix, també han volgut remarcar que la seva sortida del govern " no és un encaix de mans amb l'actual oposició " amb la que afirmen no compartir "ni les formes de treball ni la ideologia política". Per tant, des de la CUP esperen fer d' "oposició de l'oposició i l'oposició del govern".

Crisi de govern també a Cerdanyola

La sortida de la CUP del govern d'Arenys de Munt coincideix en el temps amb la crisi municipal a Cerdanyola del Vallès, on l'alcalde, Carles Escolà, s'ha quedat sense suports per poder fer front a la moció de censura que el PSC prepara des de fa setmanes.

Aquest dilluns passat, els seus únics aliats al Govern, els quatre regidors d'ERC, van decidir abandonar l'executiu municipal i van deixar Compromís per Cerdanyola, coalició en què s'integra la CUP, en una difícil situació per garantir la governabilitat de la ciutat. El govern, que al mes de setembre era de 12 (també amb CiU) es queda ara amb només 5 dels 25 regidors de l'Ajuntament.