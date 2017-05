La CUP veu "covardia política" en l'abstenció de la Generalitat en la reunió del Consorci del Palau

La CUP ha acusat la Generalitat de "covardia política" després d'abstenir-se en la reunió del Consorci del Palau, que ha optat per acusar CDC en el judici del cas Millet. "No ens podem abstenir davant la corrupció", ha manifestat Salellas, que ha assegurat que "l'encobriment de la corrupció" no és la posició que esperava la formació anticapitalista.

Amb tot, Salellas s'ha mostrat "satisfet" del canvi d'estratègia del Consorci, que ha percebut com una "victòria de molts actors" però també de la CUP, després que "triomfés" per majoria la moció que va presentar al ple del Parlament perquè el Consorci acusés CDC. "El Govern no ho ha sabut llegir del tot: no ha estat prou conscient que va perdre una votació", ha advertit Salellas.

La cambra va aprovar la setmana passada dues mocions que instaven el Govern a modificar la seva posició al Consorci, a fi d'inculpar CDC. La votació va provocar divisió dins de JxSí -ERC hi va votar a favor, mentre que el PDECat es va abstenir i alguns independents van votar que no-, però el Govern es va mantenir en la seva posició de no canviar l'estratègia judicial.