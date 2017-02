"S'ha tornat boja", "A cada ple li podria dir 'fill de puta'": 'floretes' que PP i C's dediquen a la CUP de Girona

La CUP-Crida per Girona ha elaborat un vídeo denunciant les iròniques "floretes" que han llençat els regidors del PP i C's als de la CUP-Crida per Girona en l'últim ple. "S'ha tornat boja", li deia la regidora popular Concepció Veray dirigint-se a la cupaire Laia Pèlach, o "A partir d'ara, a cada ple li podria dir 'fill de puta'", deia Veray a un dels regidors de la CUP-Crida. En el vídeo també es pot veure com es retreu a la CUP el seu suport a règims com el de Fidel Castro, com ho fa, per exemple, la regidora de C's, Míriam Pujola.

📺 Mireu les floretes que van dedicar PP i C's als regidors de la CUP-Crida per Girona a l'últim #PleGirona 🤔 pic.twitter.com/Vf8wnOPbg9 — CUP-Crida per Girona (@CUPGirona) 27 de febrero de 2017