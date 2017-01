La CUP reclama al Govern que expliqui per què rebutja la seva proposta fiscal

Després del cop de porta del Govern a modificar l'IRPF per apujar els impostos a les rendes altes, la CUP reclama explicacions. "Si tenen un acord, que ho expliquin", han explicat fonts de la CUP a l'ARA. "Si no es poden tocar impostos, que expliquin per què, si ho demana el 80% de la població", han afegit, i han assegurat que el Govern encara no els ha comunicat oficialment que rebutja la seva proposta fiscal. Avui la CUP i Economia es tornen a reunir.

L'ARA va avançar ahir que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, es van reunir al Palau de la Generalitat dimarts després d'haver escoltat l'opinió de tots els consellers en relació amb la proposta fiscal de la CUP. Ells dos van determinar que l'únic consens possible sobre l'IRPF entre el PDECat i ERC és no tocar el model impositiu. El Govern, doncs, tanca files i centra la negociació en el capítol d'ensenyament i la creació d'un fons per a la renda garantida de ciutadania. Fonts de l'executiu insisteixen que estan disposats a fer cessions en aquestes dues, però no en l'IRPF.

Les fonts cupaires asseguren que durant la reunió de dimarts amb Economia se'ls va traslladar que "es podia parlar d'això". De fet, això mateix va dir el diputat de Junts pel Sí, Roger Torrent, dimarts passat, en afirmar que la seva formació està "sempre disposada a parlar de models fiscals que ajudin a llimar desigualtats socials i fer que aquells que més poden, paguin més". "Totes les propostes en aquesta línia estem disposats a estudiar-les", va dir.

Després del veto del Govern a modificar l'IRPF, les negociacions s'han situat a la corda fluixa. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha fet una piulada en què ha assegurat que "els pressupostos són tan imprescindibles per poder fer el referèndum al setembre que hi haurà acord". Pau Llonch, militant de la CUP, ha interpel·lat el dirigent republicà i li ha dit: "Veient que no hi ha cap moviment molts canviarem al 'no'".

Tardà ha replicat Llonch i l'ha advertit: "Deixa't d'hòsties. Sense pressupost, els uns cap a casa [en referència a Junts pel Sí] i vosaltres sense poder-ne sortir. El poble mai ens ho perdonaria, a tots".

@paullonch deixa't d'hòsties: sense pressupost, els uns cap a casa i vosaltres sense poder-ne sortir. El poble mai ens ho perdonaria, a tots — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 19 de enero de 2017

Davant d'aquesta advertència, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha preguntat a Tardà "què vol dir" que els cupaires no podran sortir de casa.