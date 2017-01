La CUP critica el PDECat per "bloquejar" les seves demandes i retreu a ERC manca de "compromís"

Després que la CUP reclamés ahir, en una conferència al Museu d'Història de Barcelona, que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'impliqués directament en la negociació dels pressupostos, la portaveu econòmica de la CUP, Eulàlia Reguant, ha carregat contra els principals partits de la coalició de Junts pel Sí: s'ha queixat que el PDECat "bloqueja" les seves propostes i ha retret a ERC manca de "compromís".

Malgrat que el temps corre –el 28 de gener el Consell Polític de la CUP ha de decidir si votarà a favor dels comptes–, segons Reguant el Govern i l'esquerra anticapitalista només s'han reunit un cop des que els cupaires van permetre que els comptes superessin el primer tràmit.

La diputada ha dit que espera que en les "properes hores" s'accelerin les trobades, ja que la seva voluntat és trobar una "solució". De fet, s'ha mostrat confiada que des del Govern estiguin analitzant ara les seves esmenes als pressupostos –són el grup que més n'han presentat– i rebre una resposta aviat. Reguant ha deixat clar que la CUP no vol eleccions però sí que ha reclamat desvincular l'aprovació dels comptes del referèndum. Ahir, però, Puigdemont ja va deixar clar que si no hi havia pressupostos, convocaria eleccions.

Reguant ha tornat a reclamar el president de la Generalitat s'impliqui en la negociació, ja que ell hi és per fer la independència igual que la CUP –ha dit la diputada. Segons ella, el que "uneix" Puigdemont i els cupaires és que després del referèndum ha dit que no es tornaria a presentar. Un compromís, ha recordat, que no ha fet explícit Oriol Junqueras. "Tots els que som aquí per a això ens hem d'asseure per solucionar-ho [els pressupostos]", ha conclòs.

Les demandes de la CUP

Per acostar posicions, els cupaires reiteren la seva reclamació d'augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes. En relació a l'impost de successions, volen abaixar el llindar que permet gravar les rendes i que es pugui recaptar als nivells de 2008, i en el cas de l'impost de patrimoni també demanen augmentar-ne els tipus. "Hi ha una immensa majoria de la població que sí que creu que qui té més, més ha de pagar", ha reclamat.

També reclamen mesures per redistribuir recursos com la reducció d’un 14% del sou dels alts càrrecs i posar en marxa la la renda de ciutadania.

Plantegen, alhora, una retallada del 30% de pressupost del CTTI, el centre d'informació i suport informàtic de la Generalitat, i també que la gestió no s'hauria d'externalitzar.

Ara bé, Reguant no ha posat línies vermelles i que res és condició 'sine qua non'.