JxSí i la CUP rebutgen que el Govern denunciï Santi Vidal

Junts pel Sí i la CUP han refusat una moció que C's ha presentat al ple del Parlament per exigir que el Govern desmenteixi i emprengui accions legals contra l'exjutge Santi Vidal per haver dit que l'executiu català va obtenir de forma il·legal les dades fiscals dels catalans. La iniciativa també reclamava la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament. Una compareixença que també van demanar PP, PSC i CSQP aquesta setmana.

El diputatde C's Fernando De Páramo ha volgut deixar clar que l'objectiu de la moció era garantir que no s'utilitzaran il·legalment dades dels catalans, i que no es faran "llistes de catalans bons i dolents" des del punt de vista independentista. De Páramo ha lamentat la "poca transparència" de JxSí i la CUP al votar en contra de la moció.

Però la moció no només demanava la compareixença de Puigdemont, sinó també exigia "iniciar accions legals" contra Vidal si es dona per bones les declaracions de l'exjutge. Una exigència que també ha defensat la diputada del PSC Alícia Romero, qui també ha lamentat que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, no hagi donat explicacions.

CSQP també vol que es prenguin mesures per les declaracions de Vidal i el seu portaveu, Joan Coscubiela, ha explicat que el seu grup donarà suport a qualsevol iniciativa que ajudi a "impedir que aquest cas es tanqui en fals". Considera que el Govern no ha donat totes les explicacions necessàries i que encara s'han generat més dubtes davant del fet que JxSí i la CUP hagin impedit la compareixença de Puigdemont i Vidal al Parlament.

JxSí diu que C's està "obsessionat"

JxSí i la CUP s'han defensat davant les acusacions dels partits de l'oposició. El diputat de JxSí Antoni Castellà ha acusat C's d'estar "obsessionat" i "ansiós" amb el 'cas Vidal' i el moviment secessionista. Però De Páramo li ha replicat que només estan "obsessionats" amb la transparència i "ansiosos" per combatre la corrupció.

Castellà, però, ha garantit que el Govern "està fent les coses bé" en la gestió i obtenció de les dades fiscals dels catalans. "Totes les accions del Govern es fan d'acord a la llei, la voluntat és d'absoluta transparència, complirem", ha assegurat. Castellà també ha explicat que espera que C's "respecti" el marc legal de l'eventual Catalunya independent en cas que el 'sí' s'imposi al referèndum i que siguin "submisos" al Parlament "sobirà" de Catalunya.

En aquesta línia, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha temptat el principal grup de l'oposició a aportar almenys 25 raons en contra de la independència i a participar en la campanya del referèndum. Boya ha assegurat que el seu grup no contribuirà a "degradar" la institució del Parlament alimentant "la teatralització permanent" i el "show mediàtic" pel 'cas Vidal'.