Carta de la CUP a Puigdemont: "Volem data i pregunta ja"

Després que el president espanyol, Mariano Rajoy, hagi respost a la carta del president Carles Puigdemont amb una altra missiva on reitera el seu 'no' al referèndum i acusa la Generalitat de voler "liquidar" l'ordre constitucional, la CUP també ha volgut dir la seva. En una carta oberta a Puigdemont, signada per tots els diputats cupaires al Parlament, la formació anticapitalista entra al "debat epistolar" per reclamar la convocatòria "immediata" del referèndum.

L'escrit corrobora la mort de la via escocesa per a la celebració de la consulta i la persistència de "la via del no" de Rajoy, i crida Puigdemont a no esperar "ni un minut més". " Volem data i pregunta ja, president", han escrit els anticapitalistes, que també urgeixen al desplegament de totes les actuacions necessàries" per garantir la materialització del referèndum.

La CUP recorda que el compromís del Govern és celebrar la votació aquest setembre (com a tard). Una votació que ha de ser "binària" per saber "si la majoria de la ciutadania vol que Catalunya esdevingui una República independent", remarca la formació, que conclou: "És hora, doncs, president, que no esperem ni un minut més, que convoqueu el referèndum i que desplegueu tot el que sigui necessari per garantir-lo. Nosaltres, hi serem".