La CUP, a Rajoy: "Tregui ja les seves mans corruptes dels Països Catalans"

Si bé són Ciutadans i PP els que acostumen a utilitzar el castellà en les seves intervencions al Parlament, aquest dimarts ha sigut la CUP qui l'ha usat per dirigir-se al president espanyol, Mariano Rajoy. El diputat Benet Salellas s'ha expressat en castellà per respondre a les crítiques que el president espanyol ha fet a l'esquerra independentista, acusant-la de ser perjudicial per l'economia catalana i de fer xantatge al Govern. "Rajoy, tregui ja les seves mans corruptes dels Països Catalans", ha etzibat Salellas en castellà i aprofitant que presentava les conclusions de la comissió d'estudi sobre corrupció del Parlament.

D'aquesta manera, Salellas ha contestat a Rajoy que és cert que la CUP promou un nou model polític i social i que precisament aquest és el "motor" de construcció de l'eventual república catalana.

Les conclusions del procés constituent

En roda de premsa, recollida per l'ACN, els cupaires han presentat un centenar de mesures contra la corrupció i s'han vantat de ser l'únic grup parlamentari que ha fet pública la seva proposta de conclusions de la comissió d'estudi contra aquesta xacra. Alhora, el diputat ha criticat que no s'han complert els punts de la moció parlamentària que instava l'executiu a personar-se com a acusació en casos de corrupció.



La moció promoguda per la CUP va ser aprovada al juny per unanimitat. Preveia, entre d'altres, que algun membre del Govern comparegués al Parlament al gener, un cop a l'any, per retre comptes dels avenços en aquest sentit.

Salellas ha explicat que JxSí i C's han demanat una pròrroga en el termini de presentació de conclusions a la comissió d'estudi de lluita contra la corrupció. "Tenim claríssim el nostre compromís, la nostra prioritat política", ha ressaltat.

Entre la bateria de propostes que presenta la CUP, destaquen el cessament immediat de qualsevol càrrec electe imputat judicialment; l'exclusió de processats o investigats per corrupció en les llistes electorals; la prohibició de donacions a partits o les seves fundacions per part d'empreses en processos de subvenció pública, així com la impossibilitat que els partits demanin crèdits als bancs; imposar un sostre màxim de despesa electoral; la redacció de "llistes negres" d'empreses acusades de corrupció perquè siguin publicades al portal de la transparència i quedin excloses de la contractació pública; i deixar sense efecte l'indult per delictes de corrupció.