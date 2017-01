La CUP de Torredembarra demana a l’alcalde que plegui per haver hissat la bandera espanyola a l’Ajuntament

260x366 L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, després de penjar la bandera espanyola i, a sota, la senyera a l'entrada de l'Ajuntament / ACN L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, després de penjar la bandera espanyola i, a sota, la senyera a l'entrada de l'Ajuntament / ACN

El grup municipal de la CUP de Torredembarra ha carregat aquest divendres contra la decisió “unilateral” de l’alcalde, Eduard Rovira ( ERC), d’ acatar la sentència d’un jutjat contenciós que l’obligava a retirar l’ estelada i a hissar la bandera espanyola a l’Ajuntament. En un comunicat, els cupaires han manifestat que “si l’alcalde no està disposat a assumir les conseqüències legals que impliquen defensar els postulats pels quals ha estat escollit, el que ha de fer és un acte d’honestedat, plegar i deixar pas a una altra persona capaç de defensar les idees i els principis de la seva formació”.

Davant dels fets de dimecres, la CUP ha demanat a la secció local d’ERC que es posicioni i que, si tampoc no comparteix la decisió de l’alcalde, “se’n desentengui, retiri la bandera espanyola i torni a penjar l’estelada”.

A més, els cupaires han lamentat que Rovira hagi actuat “unilateralment” i sense debatre amb la resta de formacions i entitats sobiranistes. De fet, la CUP ha titllat de “greu” la decisió del batlle i d “insuficient” l’argumentació que va donar, atès que, segons la formació anticapitalista, “l’únic que va transmetre és la seva por a obeir als postulats independentistes del seu partit, i la seva submissió a l'ordenament jurídic espanyol”.

La CUP també ha criticat que l’alcalde convoqués “a tots els mitjans del país”, demostrant que “a Torredembarra l’alcalde està disposat a perpetuar l’opressió contra el poble català”, i que ho fes “en el marc d'un procés independentista, a menys de 7 mesos del referèndum i en un moment on diferents càrrecs electes de la CUP i d'altres formacions estan sent represaliats per complir inequívocament els principis pels quals van ser escollits i escollides”.

D’altra banda, la CUP ha cridat a acabar amb les declaracions d’intencions i la retòrica, i ha carregat contra aquells que “pretenen representar l'independentisme a les institucions i es baixen els pantalons a la primera de canvi i obeeixen a uns tribunals que pretenen apuntalar i legitimar el projecte polític espanyol i condemnar a tot un poble que vol ser lliure”.