La CUP abandonarà el Parlament si no hi ha referèndum

La CUP torna a posar pressió al Govern. Ahir la diputada cupaire Eulàlia Reguant va assegurar que, si no hi ha referèndum forçaran la fi de la legislatura i els diputats de la formació abandonaran els seus escons al Parlament. “Si no hi ha referèndum buscarem la manera perquè la legislatura acabi i els diputats abandonem el Parlament”, va advertir en una entrevista al 3/24. Tot i que la voluntat de la CUP és que el referèndum se celebri abans de l’estiu, assumeixen que, si no és possible tirar-ho endavant, es faci “com a màxim” la segona quinzena de setembre. En aquest sentit, Reguant va tornar a demanar al Govern que fixi data per al referèndum per poder treballar “amb un horitzó clar i definit”. Un horitzó que també ha d’incloure la modificació del reglament del Parlament per poder aprovar la llei de transitorietat jurídica que permeti la desconnexió exprés. En aquest sentit, la diputada cupaire va apuntar que la llei que ha d’emparar el referèndum s’hauria d’aprovar poc abans de la convocatòria de la consulta.

Crítiques a Puigdemont

Dissabte el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va advertir que “l’Estat està disposat a tot” per frenar el procés. Lluny d’intimidar els cupaires, Reguant es va refermar en el seu compromís de fer el referèndum i va recordar que, malgrat els atacs judicials, “hi ha molta gent disposada a continuar”. “No ens sorprèn l’ofensiva [de l’Estat], ja sabíem que el referèndum no cap a la Constitució”, va subratllar. Pel que fa a les inhabilitacions, va voler deixar clar: “No ens han de fer por”, sinó tot el contrari. Així, es va refermar en el camí cap a la desobediència i va veure en la votació dels pressupostos que inclouen partides per al referèndum un primer pas.

Als cupaires, però, tampoc els va agradar que Puigdemont parlés dissabte d’un possible fracàs del procés. El president de la Generalitat va avisar que si el procés sobiranista no acaba triomfant, el govern espanyol “es venjarà”. Per a Reguant, aquestes declaracions “no fan cap favor” a l’independentisme. “Hem d’estar convençuts i transmetre que, com a màxim, la segona quinzena de setembre exercirem el dret a l’autodeterminació”, va defensar.