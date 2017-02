La CUP diu que no acceptarà cap anul·lació del TC perquè el considera "deslegitimat"

Després de l'anul·lació de les resolucions del debat de política general en relació al referèndum, estructures d'estat i procés constituent, la CUP insta a fer oïdes sordes al que digui el Tribunal Constitucional. En la roda de premsa al Parlament, el diputat Benet Salellas ha assegurat que des de l'esquerra independentista no s'acceptarà cap anul·lació de l'alt tribunal espanyol i ha recordat que als inicis de la legislatura ja es va aprovar la resolució rupturista on es va declarar "deslegitimat" aquest òrgan. La CUP s'ha compromès a "garantir" la celebració del referèndum.

Així, Salellas ha deixat clar que les decisions del Parlament de Catalunya no se "supeditaran" a la voluntat del TC malgrat les "amenaces" del govern espanyol. El Govern també s'ha pronunciat aquest migdia, després de la reunió del Consell Executiu, en el mateix sentit.

El cupaire ha dit que la dicotomia, en aquest moment polític, és clara: estar "al costat" de la democràcia o de la banda del Constitucional, i ha assegurat que la CUP es mantindrà amb el referèndum passi el que passi. "El Tribunal Constitucional pot suspendre la llei de la gravetat si vol però les coses continuaran caient", ha ironitzat Salellas en al·lusió a que el Parlament continuarà seguint els passos que fixava la resolució del referèndum suspesa.

Després d'aquesta nova resolució, segons la CUP s'està en una situació d'"excepcionalitat" que pot conduir en les properes setmanes a prendre decisions sobre el referèndum. De fet, la formació és partidària d'avançar-lo abans de l'estiu i ja ha instat el Govern a posar data a la consulta.

A parer de la CUP, el "règim del 78" està fent els seus "espeternecs" a través del TC i ha acusat les institucions espanyoles d'exercir "repressió política" envers als independentistes i col·lectius que qüestionen les seves decisions. És per això que Salellas ha assegurat que Espanya té un problema amb la "llibertat d'expressió" i no només en el cas del procés d'independència.

La CUP respon a la fiscal en cap de Barcelona

Preguntat pels periodistes, Salellas també ha contestat a la Fiscal en cap de Barcelona que ha assegurat aquest dimarts que en la mobilització de 6-F va patir per la seva "integritat". El diputat ha dit que s'ha de ser "conseqüent" i que amb una continuada "judicialització" del procés no pot esperar que la ciutadania no "repliqui" o "impugni" el seu paper.