Un diputat de la 'CUP argentina' portarà el referèndum català al parlament del seu país

El referèndum català tindrà una veu de suport al parlament argentí. Serà la de Juan Carlos Giordano, diputat per l' Esquerra Socialista, que aquest dimarts s'ha reunit al Parlament amb els membres de la comissió d'Afers Exteriors i també amb la presidenta, Carme Forcadell. " Catalunya té el dret democràtic a l'autodeterminació. Els pobles són els que han de poder decidir i més quan hi ha un suport de mobilitzacions tan multitudinàries", explica a l'ARA en una breu entrevista a la cambra catalana.

Giordano ha estat convidat per la CUP, que forma part com l'Esquerra Socialista argentina de la Unitat Internacional dels Treballadors, una formació política transnacional que s'oposa al capitalisme. El diputat argentí s'ha compromès a portar el referèndum d'independència català al congrés del seu país i a denunciar la "persecució judicial" dels càrrecs polítics independentistes.

" Una veu per l'autodeterminació de Catalunya a l'Argentina és important", subratlla. Giordano reconeix que el procés sobiranista català "no és un tema molt popular a l'Argentina", però destaca que les grans mobilitzacions de les darreres diades han estat objecte d'atenció dels principals diaris del país. A més, defensa que les esquerres d'arreu del món han de donar suport al dret de l'autodeterminació de tots els pobles i, per tant, també del poble català.

Giordano rebutja que la legalitat sigui el "límit" per evitar que els ciutadans puguin exercir el dret a decidir el seu futur. " A l'Argentina també deien que les lleis no es podien canviar després de la dictadura. Però el poble va aconseguir el 2003 que s'anul·lessin les lleis de punt i final i avui es poden jutjar els criminals i els genocides de la dictadura", recalca. En opinió d'aquest diputat argentí la "clau" per a l'èxit del procés sobiranista no serà ni l'acció del Govern ni la del Parlament, sinó la mobilització popular.

Esquerra Socialista és un partit que, a l'Argentina, es pot assimilar a la CUP. Defensa un règim alternatiu al capitalisme i es posiciona a favor dels treballadors en la lluita de classes que considera ben present al món actual. A més, rebutja "l'imperialisme" de les grans multinacionals. Al congrés argentí, el partit té 4 dels 257 diputats de la cambra.

Aprofitant les vacances parlamentàries, Juan Carlos Giordano està visitant diversos països europeus per mostrar el suport als "partit germans" del vell continent. S'ha reunit amb anticapitalistes turcs, alemanys i ara, amb els catalans. El viatge encara té dues parades, Tunis i Madrid abans de tornar a l'Argentina.