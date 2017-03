La CUP avala avui els comptes i vol ja data i pregunta per al referèndum

Tot a punt perquè el Parlament aprovi els “últims pressupostos autonòmics”, segons el Govern, o els “últims pressupostos del procés”, en opinió de l’oposició. Junts pel Sí i la CUP evidenciaran avui a l’hemicicle que el pacte pel referèndum en surt reforçat i encararan una nova fase en la preparació de la votació del setembre. La CUP, que va tombar els pressupostos del 2016 i, de retruc, va forçar la moció de confiança a Carles Puigdemont, cedirà avui dos vots a Junts pel Sí -els necessaris per arribar a la majoria- perquè prosperin els comptes d’aquest any. Això sí, els anticapitalistes subratllen que ara ha arribat el moment de fixar la data i la pregunta del referèndum perquè els catalans tinguin un “horitzó” clar al calendari. Els anticapitalistes consideren que aquest seria un pas més en la “cadena de confiances” que els va reclamar Puigdemont i que la CUP ha assumit, només, per “deixar via lliure” al referèndum.

L’encarregada de verbalitzar-ho va ser la diputada Eulàlia Reguant, que va estendre’s en les crítiques als comptes i va subratllar que l’objectiu dels seus vots és fer un referèndum amb aquesta pregunta: “Vol que Catalunya esdevingui una república independent?” Reguant, des del faristol, i els diputats, des de l’hemicicle, van exhibir paperetes amb aquest redactat.

Una pregunta que coincideix amb la que va proposar el vicepresident, Oriol Junqueras, en l’entrevista a l’ARA de diumenge. El vicepresident també ha sigut l’únic membre del Govern que ha insinuat que la data del referèndum s’anunciarà “probablement” a l’abril, després de l’aprovació dels pressupostos. Tanmateix, l’executiu creu que encara no es pot tancar una data pública per a la votació mentre el Pacte Nacional pel Referèndum i el mateix Govern intentin la via pactada. L’executiu seguirà fent passos en aquesta direcció -tot i que considera que és una via impossible- per poder legitimar-se a l’hora d’optar per la unilateralitat.

Els cupaires donaran avui el sí al Govern després d’un debat intern que els ha provocat contradiccions i ha esquinçat les seves costures. A canvi, han aconseguit que els pressupostos facin referència explícita al referèndum. “És un sí condicionat i amb data de caducitat”, van insistir els anticapitalistes. La CUP no es va estalviar, però, els retrets al Govern, a qui va acusar de no canviar els “privilegis” de l’autonomisme i no impulsar una reforma fiscal per fer pagar a les rendes més altes. “El Govern no negocia amb la CUP, negocia amb Montoro”, va reblar Reguant, que va afirmar que l’increment de despesa de 1.300 milions es deu a un marge més gran de dèficit i no a un augment de la pressió fiscal. La pujada de l’IRPF va ser el principal cavall de batalla dels anticapitalistes durant les negociacions.

La insatisfacció de la CUP amb la part dels comptes que no té a veure amb el referèndum també s’evidenciarà avui: els anticapitalistes votaran un miler d’esmenes de l’oposició. Encara que surtin aprovades, el Govern no les assumirà perquè suposen un increment de 7.000 milions en la despesa.

L’oposició amenaça amb el TC

El referèndum també va marcar el discurs de l’oposició, que va brandar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per recordar al Govern que no té competències per fer-lo. La disposició addicional 31 dels pressupostos, que recull el compromís d’executar la consulta i que ha sigut condició de la CUP, va servir ahir als contraris a la via unilateral per avançar que els comptes acabaran al Tribunal Constitucional, ja sigui a través del PSOE -així ho ha anunciat el PSC- o per la impugnació del govern espanyol, que provocarà la suspensió “immediata” -tal com ahir va deixar clar el PP al Parlament- d’aquest punt. El portaveu popular, Alejandro Fernández, va subratllar que l’aprovació dels pressupostos “serà letal per al procés”, perquè el Govern i la CUP tenen constància que el referèndum no hi té cabuda. “Aquest no serà l’últim pressupost autonòmic, però sí l’últim del procés”, va pronosticar. Ciutadans va afirmar que “aquests són uns pressupostos per sortir d’Espanya i d’Europa”, i també va assegurar que no eren legals. El partit taronja també ha mostrat la voluntat de sumar-se a un recurs d’inconstitucionalitat, però no té prou força al Congrés per fer-ho en solitari.

Catalunya Sí que es Pot va criticar el Govern perquè manté el referèndum al pressupost i no compleix el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, i va afegir que votarien en contra de l’esmena de Junts pel Sí que advoca pel referèndum pactat. A parer del portaveu, Joan Coscubiela, saltar-se l’opinió de l’òrgan estatutari equival a no respectar el Parlament. Coscubiela també es va afegir a les crítiques de la socialista Alícia Romero al Govern per obviar les més de mil esmenes de l’oposició que s’incorporaran a la llei de pressupostos.

Quan avui prosperin els comptes, Catalunya tindrà, quinze mesos després, nous pressupostos. Des que es van aprovar els del 2015 hi ha hagut unes eleccions plebiscitàries, un canvi de president, una pròrroga pressupostària i una qüestió de confiança que ha canviat el rumb del procés cap a l’eix central d’aquests comptes: el referèndum.