La CUP crida a "blindar" la remunicipalització al Parlament enfront dels pressupostos de l'Estat

La CUP ha expressat el seu rebuig als pressupostos generals de l'Estat aquest dijous en una roda de premsa amb membres del Parlament, regidors i militants de l'esquerra independentista. El diputat cupaire Benet Salellas ha criticat que els nous comptes busquen "blindar les grans empreses", que acumulen la majoria d'externalitzacions, i ha fet referència a la disposició addicional 27a dels pressupostos, que preveu que els treballadors de les empreses contractistes no puguin passar a ser treballadors públics (per subrogació) tal com vol la CUP. És per això que el grup de l'esquerra anticapitalista opina que els comptes són una "ofensiva política" contra aquest tipus de processos que impulsen en l'àmbit local.

Els cupaires defensen que el dret a la subrogació està prou consolidat per no aturar els processos amb l'excusa de la "por" de perdre llocs de treball però han denunciat un atac contra el personal laboral que fa aquests serveis: a parer seu l'Estat vol mantenir la "precarietat" dels treballadors.

"Volen augmentar la por en els processos que intentem obrir amb les remunicipalitzacions que tenim obertes", ha assegurat Salellas, que ha afegit que els pressupostos obren un nou front per aquests processos -ja prou complicats per si sols- que la CUP està engegant des dels consistoris. Tanmateix, malgrat la nova norma estatal el grup de l'esquerra anticapitalista els vol tirar endavant igualment.

Per contrarestar la llei de pressupostos, la CUP plantejarà una proposició de llei al Parlament que modifiqui la llei municipal de Catalunya i que digui que els treballadors de les contractistes podran passar a ser treballadors públics en cas de remunicipalització. Aquest dijous registraran la petició al Parlament a l'espera que la resta de grups hi donin suport malgrat la poca confiança que el PDECat, que forma part de Junts pel Sí, doni suport a la iniciativa.

En aquest punt, els cupaires preveuen un conflicte competencial amb l'Estat, entre les competències de Catalunya en termes municipals i la llei de pressupostos. Pel que fa la llei de règim local espanyola, l'anomenada LRSAL, a la qual s'han oposat bona part dels ajuntaments catalans i la Generalitat, de moment no impedeix aquesta subrogació.

"Es tracta de plantejar una estratègia conjunta a ajuntaments, diputacions i al Parlament i compartir batalla", ha dit Salellas, que ha mostrat "molt poca confiança" en el que pugui passar al Congrés en el tràmit d'esmenes als comptes. "És un espai cridat a atacar totes les sobiranies", ha assegurat el diputat de la CUP.

En l'àmbit municipal es presentaran mocions en contra de la disposició addicional dels comptes i la CUP emplaça tots els actors socials i polítics a sumar-se a la seva iniciativa de "recuperació de serveis públics".

Ara per ara la CUP gestiona fins a 10 processos de remunicipalització i en 4 poblacions han aconseguit ja acabar amb les externalitzacions. És el cas de Navàs amb el servei de neteja, d'Artés amb el de jardineria, de Capellades també amb neteja, i de Barberà amb l'aigua.

Els cupaires han volgut presentar la iniciativa amb la presència de destacats càrrecs locals com ara el regidor de Vic Joan Coma, Pilar Castillejo de Ripollet o Albert Boada de Sabadell.