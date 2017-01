El sí de la CUP als comptes empeny cap al referèndum

El procés sobiranista va superar ahir l’últim gran port abans d’enfilar l’etapa reina de la legislatura. El sí de la CUP als pressupostos del 2017 dona al Govern l’estabilitat que reclamava per encarar el tram decisiu: la celebració d’un referèndum d’independència abans que acabi el mes de setembre. El consell polític de l’esquerra anticapitalista va donar ahir llum verda als comptes amb 39 vots a favor, 22 en contra i 2 abstencions, i va posar una baula més a la cadena de confiança establerta amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al setembre. Una confiança, però, que els cupaires ja van avisar ahir que es pot trencar si al setembre no s’ha celebrat el referèndum i si, en cas de victòria del sí, no s’obre un procés constituent.

El suport als pressupostos arriba després d’un llarg debat intern entre les files anticapitalistes. A diferència del que va passar al juny, aquest cop els partidaris d’aprovar els pressupostos es van imposar, però els cupaires ja van deixar clar ahir que faran tot el possible per expressar el descontentament del partit respecte a uns pressupostos que consideren “autonomistes” i que no toquen els “privilegis” de les classes benestants. Per això només dos diputats de la CUP votaran amb la majoria de Junts pel Sí, mentre que els vuit restants s’abstindran.

El gripau que s’ha d’empassar l’esquerra anticapitalista aprovant els comptes s’ha de compensar, segons va explicar ahir el portaveu del secretariat nacional, Quim Arrufat, accelerant els preparatius del referèndum de cara a tenir-lo a punt abans de l’estiu. L’exdiputat va afirmar que si proliferen les inhabilitacions s’ha d’avançar la votació. El “detonant” d’una convocatòria abans de l’estiu podria ser, va dir, la inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, investigada per haver permès el debat i la votació de les conclusions del procés constituent.

Crítiques a la política del Govern

Malgrat el sí als pressupostos, la CUP no abandonarà la bandera de l’oposició als comptes. La diputada Eulàlia Reguant, que ha negociat amb el departament d’Economia, va ser l’encarregada de fer el discurs més crític contra el Govern per no augmentar l’IRPF a les rendes més altes i escudar-se en un augment de la despesa (1.355 milions d’euros), que segons la diputada no prové d’un increment del sacrifici de les classes benestants sinó del creixement econòmic i l’augment del límit de dèficit del 0,1%. La cupaire també va criticar la conselleria d’Ensenyament, malgrat l’augment addicional de plantilles, perquè manté el concert educatiu a les escoles que segreguen per sexe.

En aquest sentit, la CUP va avançar ahir que mantindrà vives fins al final del tràmit parlamentari les esmenes que ha presentat als comptes. Va alertar, a més, que no abandonarà el carrer si hi ha mobilitzacions socials en contra dels pressupostos encara que s’hagin aprovat gràcies als seus vots. Per als cupaires, encara hi ha marge per fer “modificacions”, i per això buscaran aliats entre les forces polítiques, fins i tot dins la majoria de Junts pel Sí, perquè tirin endavant algunes de les seves propostes que ara han quedat aparcades.

Entre els objectius de la CUP hi ha forçar un posicionament d’Esquerra a favor d’augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes, una estratègia que fins ara no ha funcionat perquè Oriol Junqueras, vicepresident de l’executiu i màxim responsable dels pressupostos, ha tancat files amb Puigdemont.

A l’Estat “se li acaba el temps”

El sí de la CUP va ser rebut ahir amb satisfacció pel Govern, que durant la setmana ja es mostrava optimista sobre el futur dels pressupostos, tot i algunes reserves fruit de l’experiència del juny. Amb la decisió del consell polític dels anticapitalistes encara calenta, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va aprofitar la seva intervenció al consell nacional del Partit Demòcrata (PDECat) per celebrar l’acord pressupostari. Un acord que va titllar de “mala notícia” per a l’Estat, ja que implica que el procés sobiranista supera una altra “prova d’estrès” i encara la fase definitiva. Aquesta tesi la va refermar el vicepresident, Oriol Junqueras, que des del seu compte de Twitter va confirmar que, amb els pressupostos lligats, el Govern posa rumb cap al referèndum.

Per afrontar amb garanties aquest tram decisiu, Puigdemont va tornar a fer ahir una crida als catalans a mobilitzar-se per mostrar el seu suport a les forces independentistes, i els va marcar en vermell una data al calendari: el judici contra l’expresident Artur Mas i tres consellers pel 9-N que comença el dia 6 de febrer. El cap de l’executiu català va encoratjar l’independentisme a convertir el judici pel 9-N en un avís a l’Estat que aquell dia comença “el temps de descompte” i en una demostració del “greu error de voler dialogar als jutjats allò que s’havia de dialogar en política”. “El dia 6 l’Estat ha de notar l’alè dels catalans en aquesta recta final”, va arengar.

Tanmateix, l’alerta de Puigdemont no va fer moure ni un mil·límetre la posició de Mariano Rajoy. Fonts de l’executiu espanyol reiteraven ahir que no hi haurà referèndum a Catalunya i pronosticaven que, tot i salvar els pressupostos, el Govern no aconseguirà res de positiu posant-se “en mans d’extremistes”.

Les posicions entre els dos executius segueixen, doncs, allunyades. Ara, però, la Generalitat ja s’ha garantit l’aprovació dels comptes -en un ple que se celebrarà, presumiblement, al març- i podrà centrar els esforços en la votació del setembre. Ho farà, a més, pressionada per una CUP que, alliberada de la decisió sobre els pressupostos, ja va avisar ahir que vigilarà de ben a prop els moviments del Govern. Amb el sí de la CUP, el procés passa una altra pantalla i afronta vuit mesos, ara sí, més decisius.