La CUP crida a desacatar la sentència del 9-N

La condemna de Mas, Ortega i Rigau pel 9-N confirma "un cop més" que "estem en un estat d'excepció, en un estat de dret intervingut". Així ha reaccionat la diputada de la CUP Mireia Boya en declaracions a Catalunya Ràdio, des d'on ha demanat que no s'acati la sentència. "No acatarem aquesta sentència. Demanem a tots els partits que no acatin i que la diputada Rigau continuï al Parlament", ha afegit Boya, que ha traslladat "tot el suport" de la formació anticapitalista als tres condemnats davant el que ha qualificat d'" injustícia": "Serem al seu costat".

La diputada cupaire ha deixat clar, però, que la sentència també ha inhabilitat "tots els que vam anar a votar el 9-N". En aquest sentit, ha aprofitat per subratllar que aquest dilluns també " ha mort la via del referèndum pactat". "Esperem que la resta de demòcrates d'aquest país ho vegin tan clar com nosaltres i abandonin el somni que amb l'Estat es pot negociar". "L'única via per tirar endavant és un referèndum unilateral", ha conclòs. La CUP oferirà aquesta tarda al Parlament (16 h) una valoració més extensa de la sentència.