La CUP demana al Govern que es prepari per desobeir

La CUP va anunciar el sí als pressupostos amb la condició que se celebrés un referèndum com a molt tard al setembre, i per això ara dedicarà tots els esforços a pressionar el Govern perquè faci efectiva la votació al més aviat possible. A parer de la CUP no hi haurà referèndum sense desobediència al Tribunal Constitucional i s’hauran d’assumir responsabilitats penals per posar les urnes. L’encarregada de traslladar aquesta idea a la militància, però també al Govern, va ser la diputada Anna Gabriel, que va fer una crida a fer un discurs “realista” -en al·lusió a Junts pel Sí, que parla d’una transició “de llei a llei”- i va assegurar que es produirà un pols amb l’Estat per fer valdre la legalitat del Parlament enfront de la Constitució.

En declaracions abans d’entrar a la reunió, Gabriel va dir que el referèndum serà “prohibit” i “perseguit” i va demanar “determinació” al Govern per no fer marxa enrere diguin el que diguin els tribunals. Un fet que afegeix pressió al Govern de Carles Puigdemont perquè acceleri els preparatius cap al referèndum. Entre altres coses, la CUP vol que es fixi ja la data de la votació.

Per posar fil a l’agulla cap al que ha de ser la recta final del procés, ahir la CUP va convocar les seves bases a Reus per debatre i consensuar una estratègia comuna entre totes les organitzacions de l’esquerra independentista de cara als pròxims mesos, amb els múltiples escenaris que s’obrin com a conseqüència del xoc amb el govern espanyol.

En un consell polític extraordinari, obert a militants i simpatitzants, els cupaires van discutir sobre tres eixos: la preparació i la celebració efectiva del referèndum, la implementació del resultat en cas de sí majoritari i l’escenari de no celebració de la consulta d’autodeterminació.

Fonts cupaires descriuen la trobada com una jornada de reflexió al voltant del referèndum, per ampliar la base sobiranista i acostar-se a persones de l’entorn de l’esquerra anticapitalista que “no s’acostumen a mobilitzar”.

Les aliances de la CUP

En l’acte també es van tractar les aliances que han de teixir els cupaires abans del referèndum. Un dels espais a conquistar per l’independentisme és el dels comuns, units al Pacte Nacional pel Referèndum, a qui la CUP està decidida a seduir un cop l’Estat tanqui la porta per enèsima vegada a un acord per a la consulta. Una de les vies que proposen els cupaires per poder sumar el suport de Catalunya Sí que es Pot als independentistes en la convocatòria de la votació unilateral és elaborar una llei de referèndums separada de la de desconnexió, que ja proclama Catalunya com a “república democràtica, social i de dret”.

Els anticapitalistes també creuen que se sumaran adeptes al sí a través d’un procés constituent “transparent, participatiu i vinculant” que entregui la clau d’una eventual Constitució a la ciutadania. Una fórmula que requereix que la Generalitat organitzi un procés deliberatiu a gran escala. La conselleria encarregada és la de Raül Romeva, també responsable de participació, i que ja té programades un seguit de conferències des del març fins al maig sobre processos constituents al món, com va ser el cas d’Islàndia, Xile, l’Equador i Bolívia, entre altres països. En la trobada, a porta tancada, s’hi van aplegar més d’un centenar de militants i, a més de Gabriel, també hi havia les diputades Gabriela Serra i Mireia Vehí, a més dels membres del secretariat nacional Quim Arrufat i Natàlia Sànchez.

Aquest debat se celebrava a instàncies d’un document promogut per l’assemblea local de Reus, i aprovat pel consell polític, que plantejava, entre altres coses, les aliances que havia de teixir la CUP d’ara fins a la consulta. Després del sí als pressupostos i el judici del 9-N, el pas cap al referèndum és cada cop més lleuger.