La CUP demana apujar entre un i dos punts l’IRPF de les rendes superiors als 60.000 euros

Dos nous trams d’IRPF i un increment dels tipus a partir dels 60.000 euros. Aquest és el resum de la principal proposta fiscal que la CUP presentarà aquest dimarts en forma d’esmena a la llei d’acompanyament dels pressupostos. El primer tram es crearia entre els 60.000 i els 90.000 euros, que passarien a estar gravats amb el 22,5% (45% sumant-hi el tram estatal), un punt més que en l'actualitat, i el segon entre els 90.000 i els 120.000 euros, que arribarien al 23,5%, dos punts més (46% amb el tram estatal). En la proposta dels cupaires també s’amplia un punt el tram entre 120.000 i 175.000 euros fins el 24,5% i es manté invariable en el 25,5% el tram a partir dels 175.000 euros.

Segons han explicat en públic diversos diputats de la CUP, l'últim Benet Salellas aquest passat cap de setmana, l'increment d'almenys un punt en els trams alts de l'IRPF comportaria uns 150 milions d'euros segons les estimacions del Govern. El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, va apuntar ara fa algunes setmanes en una compareixença al Parlament que el canvi dels tipus no representaria més de 20 milions d'euros a les arques catalanes. En qualsevol cas, la recaptació no seria efectiva fins l'exercici 2018.

Els anticapitalistes han fet públiques les propostes fiscals el dia abans de presentar les esmenes a la llei de mesures fiscals i financeres. Aquest dimarts també es reuniran amb el govern i els impostos seran el principal cavall de batalla. A més de l'IRPF, la CUP també demana que s'augmentin els impostos de successions i patrimoni, tot i que ja ha deixat clar que acceptarà que se’n modifiqui un dels tres. En successions, fins aquest dimarts no detallaran la proposta, però ja han explicat que plantegen tornar al model del 2010, abans de l'última reforma del tripartit.

Pel que fa a l'impost de patrimoni, demanen que el mínim exempt es redueixi dels 500.000 euros actuals als 450.000 (fa alguns mesos plantejaven eliminar-lo) i apugen tots els trams al voltant del 8,5%. Els patrimonis més elevats pagarien un 3,12% a partir dels 10,7 milions d'euros. De fet, la proposta és aplicar els mateixos tipus que els del País Valencià, tot i que el mínim exempt en el seu cas és de 600.000 euros.

En matèria impositiva, els anticapitalistes també plantegen la creació de vuit nous tributs ambientals que gravin, entre d'altres, els gasos contaminants i que serveixin per crear un nou fons de lluita contra el canvi climàtic. A més, demanen que es derogui la llei sobre centres recreatius i turístics, elaborada per acollir el complex d'oci abans anomenat BCN World. De facto, això significaria retornar l'impost sobre el joc del 10 al 55%, tot i que aquesta mesura no ha d'entrar en vigor fins que el nou BCN World comenci a funcionar.

"Són propostes de mínims, de sentit comú, amb diverses variants per facilitar alternatives assumibles si l'executiu compren que cal passar del relat a l'acció per construir un país més lliure i més just", expliquen els cupaires en el document que han fet arribar als mitjans de comunicació. A partir de la reunió d'aquest dimarts amb el Govern es començarà a definir si és assumible un pacte en fiscalitat entre les dues parts o si aquesta és la pedra que fa entrebancar els pressupostos i la legislatura.

COS demana a la CUP que rebutgi els comptes

Per altra banda, des de la Coordinadora Obrera Sindical ( COS), una de les vuit organitzacions integrades a la CUP, han emès un contundent comunicat en què anuncien " la ferma oposició" a aprovar els pressupostos que, segons denuncien, no reverteixen les retallades ni les privatitzacions i que, a més, han estat dissenyats "per partits polítics que practiquen la repressió política" contra l'esquerra independentista.

Així, denuncien que els pressupostos no suposen una "desobediència real" amb el deute, no inclouen una política fiscal "realment progressiva" ni tampoc una renda mínima garantida. "Com pretenen que no refusem l'aprovació d'uns pressupostos que, entre altres coses, combinen la persistència de les privatitzacions amb el manteniment del sosteniment públic amb una partida de 30 milions destinada a 16 escoles religioses integristes vinculades a l'Opus Dei que segreguen per sexe?", es pregunten en el document.

A més, la COS també demana a la CUP "no cedir al xantatge i la coacció" del Govern, a qui indirectament acusen de voler "aniquilar la dissidència política" i de "jugar amb la possibilitat de convocar un referèndum".

COS és la primera organització que es posiciona públicament. Durant l'anterior negociació pressupostària ho van fer Endavant, per reclamar el vot en contra, i Poble Lliure, per defensar el vot a favor. Queden dotze dies per davant perquè la CUP i el Govern es posin d'acord i perquè el 28 de gener ho facin els diferents sectors de l'esquerra anticapitalista.