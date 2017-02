La CUP insta a preparar-se per desobeir en el referèndum i assumeix ja la persecució penal de l'Estat

La CUP celebra aquest dissabte el matí a Reus un Consell Polític extraordinari obert a la militància per tal d'encarar la recta final del procés. Els cupaires debatran avui les línies estratègiques que ha d'assumir la formació al Parlament per tal de fer efectiu el referèndum d'independència i implementar-ne el resultat. Hi són presents també representants del grup parlamentari, com les diputades Anna Gabriel, Mireia Vehí i Gabriela Serra. El portaveu del Secretariat Nacional, Quim Arrufat, també farà acte de presència.

L'assemblea debatrà entorn d'un document elaborat per l'assemblea local de Reus que planteja diverses preguntes entorn del referèndum: quin ha de ser el paper de la CUP en la campanya del sí, quines aliances cal teixir, quins actors internacionals poden contribuir a fer efectiva la consulta o què farà la CUP si no es pot celebrar finalment el referèndum. D'aquesta manera els cupaires consensuaran les respostes que donaran com a esquerra independentista als escenaris que puguin esdevenir en el camí cap el referèndum.

En declaracions als periodistes abans d'iniciar el Consell Polític, Anna Gabriel ha fet una crida a assumir la desobediència per fer el referèndum i ha demanat estar preparats per ser castigats, també en la jurisdicció penal, un cop el Tribunal Constitucional tombi els instruments jurídics per convocar la consulta. "Estem treballant en una logística al voltant del referèndum comptant que no serà autoritzat. Partim de l'escenari que el referèndum no serà avalat per l'Estat, sinó prohibit i perseguit", ha dit Gabriel asseverant que acceptar una anul·lació de la consulta per part de les institucions espanyoles equivaldria a dir que Catalunya no és un subjecte polític. Així, ha exigit "determinació".

La diputada de la CUP ha assegurat que del Parlament emanarà una legalitat -la llei de transitorietat o la llei de referèndums- per poder convocar el referèndum però ha avisat que totes les actuacions seran suspeses pel Tribunal Constitucional. Segons Gabriel, és necessari un discurs "realista" i tenir clar que qualsevol pas en la direcció de fer el referèndum "podrà ser perseguit per la via penal". "La independència en el si de l'estat espanyol, que no és democràtic, pot comportar riscos", ha sentenciat Gabriel disposada a "assumir-los" per arribar a l'autodeterminació.

Preguntada pel judici del 9-N, a on la CUP ha donat suport als encausats però ha criticat que no s'assumeixi la desobediència al Tribunal Constitucional, Gabriel ha titllat de "maldestre" l'actuació de l'estat espanyol i ha assegurat que aquest fet "carrega de raons" al sobiranisme per accelerar els plans i fer el referèndum.

Ahir, en una xerrada també a Reus, Gabriel va assegurar que el referèndum es faria al marge de la legalitat i que la Generalitat hauria d'aguantar el pols a l'Estat per aspirar a un arbitratge internacional.

Gabriel (CUP) avisa que fer el referèndum implicarà actuar al marge de la legalitatUn cop els cupaires han anunciat el sí als pressupostos, un dels seus objectius ara és accelerar la celebració del referèndum, que consideren que es pot fer abans de l'estiu. Aquesta setmana, el diputat Albert Botran ja ha demanat que es fixi ja la data de la votació i ahir, la diputada Eulàlia Reguant, que s'ha encarregat juntament amb altres membres de la CUP de la negociació sobre els pressupostos amb el Govern, instava el vicepresident, Oriol Junqueras, a afanyar-se a organitzar la consulta d'autodeterminació en una piulada. Reguant contestava així al gest de Junqueras d' enviar una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per negociar de forma bilateral un nou sistema de finançament.

Després del Consell Polític, la CUP elaborarà les conclusions de la discussió per posar la primera pedra en la confecció de l 'estratègia final pel referèndum i el procés constituent.