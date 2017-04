La CUP demana la dimissió del director de l'Agència Catalana de Residus

La CUP, Catalunya Sí Que es Pot i més de trenta entitats han signat un manifest per demanar un canvi en el model de gestió de residus. Per plasmar el seu malestar amb la política que porta a terme l'Agència Catalana de Residus, la demanarà la dimissió del seu director, Josep Maria Tost, per la seva mala gestió, han dit, al capdavant de l'organisme. "Demanem un canvi radical en la gestió de residus", ha defensat la diputada cupaire, Mireia Boya.

En el ple d'aquesta setmana, Catalunya Sí Que es Pot i la CUP presentaran una moció que on també demanen que es creï una llei catalana que estableixi un model de gestió de residus. Ho veuen com un pas essencial per millorar les xifres de reciclatge que té Catalunya actualment, tal com ha explicat la diputada de Catalunya Sí Que es Pot, Hortènsia Grau. En aquest sentit, segons ha explicat, al territori català hi ha un 30% de reciclatge net de mitjana, quan el nivell que exigeix la Unió Europea és del 50%, han assegurat.

Les entitats IPCENA i CEPA també han denunciat que el 85% dels residus van a parar a les incineradores i els abocadors, un fet que creuen que només beneficia les grans empreses. Així, han demanat al conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, apliqui "l'economia circular" que defensa.